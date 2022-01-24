Украина в три раза нарастила запасы угля, отключений электроэнергии не будет, — ОП

Информация в СМИ о дефиците угля на складах ТЭЦ, по словам замглавы Офиса президента, была спекуляцией.

Ситуация в украинской энергетике является стабильной и контролируемой, и никаких отключений электроэнергий в ближайшее время не ожидается. Об этом заявил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма в ходе брифинга, который проводился после заседания СНБО 24 января.

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По его словам, за последние два месяца запасы угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ увеличились в три раза — более 800 тыс. тонн топлива.

Информацию в СМИ о дефиците угля Ростислав Шурма назвал спекуляциями.

"Еще около 280 тыс. тонн угля находятся разгруженными в наших портах. Налажены системные поставки как внутреннего, так и импортного угля. Около 10 кораблей класса "Панамакс" уже законтрактованы для спокойного прохождения отопительного сезона… На сегодняшний день стабильно в работе 14 из 15 атомных блоков, которые несут нагрузку около 12,4 ГВт. Планируем в ближайшие 10 день подключение 15-го блока и взять рекордную нагрузку в 13 ГВт, чего ранее не было", — подчеркнул замглавы ОП в ходе брифинга.

Как заверил Ростислав Шурма, ситуация в украинской энергетике является стабильной и полностью контролируемой, и ни единого отключения на фоне отсутствия электроэнергии или ее дефицита в системе "не было и не планируется в течение ближайшего года".

"Все проблемы (в энергетике — ред.), которые были у нас были на прошлой неделе, были связаны с погодой и сильными ветрами. Повреждены линии электропередач, но был создан штаб, а все аварии ликвидировали", — продолжил Ростислав Шурма и добавил.

Уровень запасов газа в Украине, на сегодняшний день, составляет почти 12 млрд кубометров. Этого количества топлива, по словам замглавы ОП, хватит для всем потребителям для завершения отопительного сезона.

[ + – ] Дефицит угля и газа в Украине не наблюдается, - замглавы Офиса президента

Ранее Фокус в своей статье объяснял, как Украина победила дефицит угля и рассказывал, что именно происходит в национальной энергетике.

В другом своем материале Фокус разбирался, существует ли в Украине дефицит угля и хватит ли стране топлива для прохождения отопительного сезона.