Україна втричі наростила запаси вугілля, відключень електроенергії не буде, — ОП

Інформація у ЗМІ про дефіцит вугілля на складах ТЕЦ, за словами заступника голови Офісу президента, була спекуляцією.

Ситуація в українській енергетиці є стабільною та контрольованою, і жодних відключень електроенергій найближчим часом не очікується. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма під час брифінгу, який проводився після засідання РНБО 24 січня.

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За його словами, за останні два місяці запаси вугілля на складах українських ТЕС та ТЕЦ збільшилися втричі — понад 800 тис. тонн палива.

Інформацію у ЗМІ щодо дефіциту вугілля Ростислав Шурма назвав спекуляціями.

"Ще близько 280 тис. тонн вугілля знаходяться розвантаженими в наших портах. Налагоджені системні поставки як внутрішнього, так і імпортного вугілля. Близько 10 кораблів класу "Панамакс" вже законтрактовано для спокійного проходження опалювального сезону… На сьогодні стабільно в роботі 14 з 15 атомних блоків, які несуть навантаження близько 12,4 ГВт. Плануємо найближчими 10 днями підключення 15-го блоку і взяти рекордне навантаження в 13 ГВт, чого раніше не було", — підкреслив заступник голови ОП під час брифінгу.

Як запевнив Ростислав Шурма, ситуація в українській енергетиці є стабільною та повністю контрольованою, і жодного відключення на тлі відсутності електроенергії або її дефіциту в системі "не було і не планується протягом найближчого року".

"Всі проблеми (в енергетиці — ред.), які були у нас були минулого тижня, були пов'язані з погодою та сильними вітрами. Пошкоджено лінії електропередач, але було створено штаб, а всі аварії ліквідували", — продовжив Ростислав Шурма і додав.

Рівень запасів газу в Україні на сьогодні становить майже 12 млрд кубометрів. Цієї кількості палива, за словами заступника голови ОП, вистачить для всіх споживачів для завершення опалювального сезону.

[ + – ] Дефіцит вугілля та газу в Україні не спостерігається, — заступник глави Офісу президента

Раніше Фокус у своїй статті пояснював, як Україна перемогла дефіцит вугілля та розповідав, що саме відбувається у національній енергетиці.

В іншому своєму матеріалі Фокус розбирався, чи існує в Україні дефіцит вугілля та чи вистачить країні палива для проходження опалювального сезону.