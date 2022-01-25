У містах Казахстану, Узбекистану та Киргизії зникла електрика (відео)

У столицях не працюють світлофори, насоси для подавання питної води, зупинено метро й аеропорти. На канатній дорозі застрягли туристи.

Сьогодні вранці, 25 січня, було зафіксовано масштабні перебої у подаванні електроенергії у багатьох містах Казахстану, Узбекистану та Киргизії. Про це повідомляє агентство "РБК".

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У Казахстані електрика зникла у деяких районах Алмати,Тараза, Шимкента й інших регіонах. В Алмати подавання електроенергії частково відновили, однак у деяких районах міста не працюють світлофори. В акіматі причину масштабних перебоїв пояснюють тим, що через аварійний дисбаланс, створений енергосистемою Центральної Азії, в мережі впала напруга, тому спрацювала автоматика частотного розвантаження на підстанціях. Наразі ведуться роботи з перепідключення.

У столиці Узбекистану Ташкенті й інших містах країни відключилася електрика через велику аварію в енергосистемі. У багатьох містах Узбекистану через відключення насосних станцій не працюють опалення, каналізація і питне водопостачання. У Ташкенті зупинено аеропорт і метро, відключено світлофори, згасли інфоекрани, на дорогах утворилися автомобільні затори. Влада звернулася до мешканців із проханням не виїжджати на особистому транспорті без нагальної потреби.

Агентство РІА повідомляє, що через відключення електроенергії зупинилася канатна дорога на курорті Амірсой. Тому туристи змушені висіти у своїх кріслах, чекаючи на поновлення роботи дороги.

У Киргизії електрика відключена в більшій частині Бішкека та ще кількох містах, зокрема в Оші. Через проблеми з електропостачанням по всьому Бішкеку не працюють насосні станції, тому призупинено подавання води. Мешканців просять якомога обмежити використання електроприладів.

[ + – ] У Бішкеку не працюють світлофори

Аеропорт "Манас" працює на половині потужності генератора, через це призупинено реєстрацію на деякі рейси. Повідомляється, що за дорученням Міністерства енергетики Киргизької Республіки енергетичні компанії розпочали поетапне відновлення енергопостачання споживачів.

[ + – ] Зупинилася канатна дорога на киргизькому курорті Чункурчак

Раніше повідомлялося, що в Україні достатньо палива на складах ТЕЦ, тому жодних відключень електроенергії найближчим часом не очікується.