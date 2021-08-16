Накануне нового потопа. Как изменение климата заставит переезжать целые страны

Я, в отличие от миллионов моих собратьев по соцсетям, не специалист в климатологии. Я не знаю, насколько точны прогнозы; я не знаю, что будет если они точны.

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Говорят – не только станет жарче, но и диапазоны температурных перепадов будут выше; не только поднимется уровень моря, но и осадков будет больше, и чаще будут ураганы, циклоны, торнадо, цунами и прочая турбулентность.

Меня особенно волнуют, конечно, уровень моря (вся моя недвижимость кроме московской расположена сравнительно низко, Москве хорошо – 130 метров, туда не достанет, а вот Лондон – 11 метров, и его по прогнозам смоет в течение 50 лет) и ураганы – я много летаю. Жара мне как раз нравится – я холод не люблю.

Но я, в отличие от миллионов моих собратьев по соцсетям, неплохо знаю историю, и особенно я люблю историю средних веков – это просто кладезь для желающего понимать геополитические и геоэкономические процессы.

Так вот, в истории ранних средних веков был знаменательный период – примерно середина 3 – середина 7го века, в течение которых наблюдалось как раз существенное похолодание, так называемый климатический пессимум.

Главным последствием похолодания было массированное движение народов, населявших Сибирь и север Восточной Европы на Юго-Запад, "вдогонку" урожайным зонам и пастбищам. Населению Юга и Запада Европы было особенно некуда сдвигаться, и оно просто вымирало, уничтожаемое кроме голода еще и чумой (которая всегда приходила на похолодание, в 13-14 веках она вернулась).

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Полукочевые племена Северо-Востока почти без сопротивления занимали новые территории; германские племена Севера смещались на Юг и Запад насколько могли.

Рухнула Западная Римская Империя и Европа погрузилась в "темные века" из которых она выйдет как раз к потеплению 9-12 веков, с совершенно новой картой: вчерашние периферийные племена, дикие кочевники и земледельцы, стали хозяевами; вчерашние столпы цивилизации, мировые жандармы – ушли в прошлое настолько, что во многих уголках Европы их постройки стали приписывать мифическим гигантам. Кстати, славяне – продукт того же времени.

Похолодание 13-14 веков привело просто к кризису Европы и запустило процесс Ренессанса: между сильными и пассионарными народами Востока и Европой в тот момент уже лежала Русь, волна переселения об нее не разбилась, но была по большей части ей впитана в себя. Если бы не это, возможно этническая карта изменилась бы снова.

В каком-то смысле потепление – это похолодание наоборот. При похолодании становится хуже всем, но хуже всего – тем, кто живет выше, севернее и восточнее. При потеплении хуже становится всем, но хуже всего тем, кто живет ниже, южнее и западнее.

Если правда, что уровень моря за 100 лет поднимется на 16 метров, то затопление низменностей в Европе будет похоже на оледенение возвышенностей и северных зон при похолодании: эффект один, жить там будет нельзя.

[ + – ] Затопление низменностей в Европе будет похоже на оледенение возвышенностей и северных зон при похолодании: эффект один, жить там будет нельзя.

И так голодающие зоны Африки станут совершенно непригодными для жизни; более благоприятные зоны Африки станут голодающими; Ближний Восток будет вымирать и из-за роста температур и из-за того, что использование нефти и газа существенно сократится – топить будут меньше, да и борьба с потеплением будет снижать долю углеводородной энергетики. Значительные районы Китая превратятся в засушливые полупустыни; значительные районы Индии затопит.

Сходство века 21го с веками пессимума состоит и в мобильности огромных масс населения попадающего в зоны неблагоприятного изменения климата, и в концентрации территорий, которые будут наиболее пригодны для жизни, в руках стареющих вчерашних империй, которые будут не только не готовы защищать свои границы, но и скорее всего будут делать что-то для спасения попадающих в зоны бедствия миллиардов людей.

Центрами притяжения великого переселения будут Канада (в уменьшенном размере, без низменностей), США, Центральная Европа, Европейская часть России, Центральная и Восточная Сибирь.

Возможно именно грядущее великое потепление в течение ближайших 100-150 лет очередной раз приведет к великому переселению народов, и году в 2300-м среди банановых плантаций вокруг развалин Звенигорода будут гулять чернокожие дачники – коренные москвичи (вернее – жители города Мванг-ва), рассуждая что октябрь – самое время съездить искупаться на Балтийское море.

Тем более, что на машине до него меньше часа на север по Новорижской трассе ("Кстати, почему она так называется?" "Это, дочка, в честь древнего затонувшего города, представляешь в нем жили странные люди с белой кожей, они прогневали бога огня, и тот наслал огромный потоп").

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