Клуб любителей стрельбы себе в ногу. Как Запад толкает российских олигархов в объятья к Путину

Представьте себе такую картину:

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Весенняя украинская проселочная дорога. Стоит отряд ВСУ. На дороге появляется российский танк. Медленно подкатывает к отряду ВСУ; останавливается. Из танка вылезают танкисты в российской военной форме, подходят к бойцам ВСУ и говорят: "Хлопцы, мы тут вам российский танк пригнали. Мы вообще против этой войны, президента – маньяка, козлов, которые эту войну затеяли. Мы думаем, танк вам пригодится".

А командир подразделения ВСУ им вежливо так отвечает: "Мынуточку, товарищу фашисте!" И кричит своим: "Эй, Микола – покличь голову комплаенс департамента швыдко!" И вот подбегает боец ВСУ, но не в камуфляже, а в костюме с галстуком. Осматривает танк; проверяет военные билеты у российских солдат; просит их прямо на борту танка заполнить несколько анкет и вопросников. Читает эти анкеты часа два, пожевывая губами, и несколько раз звонит в штаб. Наконец что-то шепчет командиру.

Командир подходит к российским солдатам и говорит: "Парни! Выяснилось, что у вас нет вида на жительство в Европе и только российский паспорт. Время сейчас военное, санкции, сами знаете. Не могу я у вас танк принять – это же российский актив! Так что – гоните ваш танк обратно или в крайнем случае в какую-нибудь нейтральную страну типа Маврикия, может быть его там примут, только от меня подальше; мне теперь из-за вас еще в штабе объясняться, а не дай бог на этом танке когда-нибудь кто-то из санкционного списка ездил – тогда вообще беда!"

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Как вам этот бред? А теперь просто подумайте. В современном мире деньги – оружие мощнее танков: на деньги можно купить танки, с помощью танка денег не заработать. Десятки тысяч россиян сегодня хотят это оружие у российского режима отобрать и за границей оставить. Была бы их воля – десятки миллиардов долларов покинули бы Россию в одночасье. Кремль, понимая это, максимально осложнил процесс вывода денег из России. Тут бы всему прогрессивному миру объединиться и сказать: "Мы организуем fast-track для денег россиян, выводимых из России; любой выведенный доллар приветствуется; открывайте счета сколько угодно; инвестируйте на здоровье; главное – обратно в Россию не уводите деньги".

Но нет, клуб любителей стрельбы себе в ногу не дремлет. ЕС и Швейцария ограничили переводы. Банки один за других хотят закрыть счета обладателям российских паспортов. Брокеры не хотят принимать новых клиентов с русским паспортом. У пресловутых олигархов, включая тех, что в Россию не казали носа лет 15, как бы замораживают активы, но на самом деле вынуждают их бросаться в объятия к Путину, быстро загоняя активы внутрь России или в дурно пахнущие юрисдикции, откуда им дорога одна – тоже в Россию.

Нет, я понимаю, что бюрократы умеют очень немного – практически только запрещать. Но всему есть предел: нельзя запрещать врагу сдавать свое оружие!!! Пора уже наконец научиться понимать разницу между "высокими моральными принципами" и способностью победить в жестокой схватке.

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