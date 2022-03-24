Клуб любителів стрільби собі в ногу. Як Захід штовхає російських олігархів в обійми до Путіна

Уявіть собі таку картину:

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Весняна українська польова дорога. Стоїть загін ЗСУ. На дорозі з'являється російський танк. Повільно підкочує до загону ЗСУ; зупиняється. З танка вилазять танкісти в російській військовій формі, підходять до бійців ЗСУ та кажуть: "Хлопці, ми тут вам російський танк пригнали. Ми взагалі проти цієї війни, президента – маніяка, козлів, які цю війну затіяли. Ми думаємо, танк вам знадобиться".

А командир підрозділу ЗСУ їм чемно так відповідає: "Хвилинку, товаришу фашисте!" І кричить своїм: "Гей, Микола — поклич голову комплаєнс департаменту швидко!" І ось підбігає боєць ЗСУ, але не в камуфляжі, а в костюмі з краваткою. Оглядає танк; перевіряє військові квитки в російських солдатів; просить їх прямо на борту танка заповнити кілька анкет та опитувальників. Читає ці анкети години дві, покусуючи губи, і кілька разів дзвонить до штабу. Нарешті щось шепоче командиру.

Командир підходить до російських солдатів і каже: "Хлопці! З'ясувалося, що у вас немає посвідки на проживання в Європі й тільки російський паспорт. Час зараз воєнний, санкції, самі знаєте. Не можу я у вас танк прийняти — це ж російський актив! Так що — женіть ваш танк назад або в крайньому разі в якусь нейтральну країну типу Маврикія, можливо, його там приймуть, тільки від мене якомога далі, мені тепер через вас ще в штабі пояснювати, а не дай боже на цьому танку колись хтось зі списку санкцій їздив — тоді взагалі біда!"

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Як вам цей абсурд? А зараз просто подумайте. В сучасному світі гроші — зброя потужніша за танки: за гроші можна купити танки, за допомогою танка грошей не заробити. Десятки тисяч росіян сьогодні хочуть цю зброю в російського режиму відібрати та залишити за кордоном. Була б їхня воля — десятки мільярдів доларів покинули б Росію відразу. Кремль, розуміючи це, максимально ускладнив процес виведення грошей із Росії. Тут би всьому прогресивному світу об'єднатися і сказати: "Ми організуємо fast-track для грошей росіян, що виводять з Росії; будь-який виведений долар вітається; відкривайте рахунки скільки завгодно; інвестуйте на здоров'я; головне — назад у Росію не везіть гроші".

Але ні, клуб любителів стрільби собі в ногу не спить. ЄС та Швейцарія обмежили перекази. Банки один за одним хочуть закрити рахунки власникам російських паспортів. Брокери не хочуть приймати нових клієнтів із російським паспортом. У горезвісних олігархів, включаючи тих, що в Росію не тикали носа років 15, як би заморожують активи, але насправді змушують їх кидатися в обійми до Путіна, швидко заганяючи активи всередину Росії або в юрисдикції з поганим запахом, звідки їм дорога одна — теж в Росію.

Ні, я розумію, що бюрократи вміють дуже небагато — практично лише забороняти. Але всьому є межа: не можна забороняти ворогові здавати свою зброю! Пора вже нарешті навчитися розуміти різницю між "високими моральними принципами" та здатністю перемогти в жорстокій сутичці.

Джерело.