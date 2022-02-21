Суперечки, у яких не народжується істина. 30 правил деструктивної полеміки у Фейсбуці

Колись Миклухо-Маклай вивчав тубільні мови, просто розмовляючи з тубільцями та роблячи висновки щодо значення слів та виразів на основі зіставлення реальності та вербальних символів.

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Тим самим уже давно я займаюся, вивчаючи племена, що населяють фейсбучну територію колишнього Радянського Союзу. Напрочуд, чим більше ті чи інші представники того чи іншого племені пишаються саме своєю говіркою, тим більше їхня мова схожа на загальний для пострадянського простору діалект.

Та що там мова – правила, обряди та звичаї — вони тим більше однакові, що більше кожен індивід прагне підкреслити свою приналежність до певного племені.

Хоча дослідження на самому початку, я радий подати на суд публіки його перші результати – короткий довідник вірувань та короткий словник виразів фейсбучного пострадянського простору (словник – у наступному пості).

Довідник вірувань. У мене вийшло 30:

(1) Хороші – друзі, погані – вороги; друзі – добрі, вороги – погані;

(2) Ми – добрі, ви – погані;

(3) Ми ніколи не робимо погано, а якщо робимо, то тільки тому, що ви нас змушуєте;

(4) Вчиняти погано – добре, якщо вороги роблять ще гірше; дії ворогів завжди є виправданням наших дій, де б і що вороги не робили;

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(5) Не можна бути трошки вагітним: буває або все гаразд, або все погано;

(6) У нас все добре, у вас все погано; якби ми вчиняли, як ви, у нас також було б погано; якщо в нас погано, то це через вас; якщо у вас добре, то це через нас;

(7) Якщо у вас все краще, ніж у нас, це тому, що ви погані (варіант – вам задарма дісталося);

(Добре – тому що зараз є в нас; погано – тому що зараз є у вас; будь-яка зміна нашого “добре” – погано; навіть якщо в нас не добре, якщо це міняти, то буде ще гірше;

(9) Вороги хочуть, щоб у нас щось змінилося; ті, хто хоче, щоб щось змінилося – вороги;

(10) Вороги дуже хочуть отримати наше "добре" собі; це називається "поневолити нас"; вони так хочуть поневолити нас, що не турбуються поневолювати нікого іншого; це тому, що всі інші вже поневолені, тільки це зовні непомітно;

(11) Вороги завжди єдині — серед племені ворогів не може бути наших друзів; наше плем'я не єдине – у ньому також є вороги;

(12) Ми не буваємо винні; вороги не бувають невинні;

(13) Якщо в нас щось погано, то хтось має це виправити, бо це вина, але не наша; ми шукатимемо, чия в цьому вина, і вимагатимемо, щоб він усе виправив; доки він не виправить, ми нічого взагалі робити не будемо; якщо він не виправляє – він ворог; якщо він друг, значить, ми помилилися, і це не його вина; якщо хтось каже, що це вина друга – значить, він ворог і намовляє на наших друзів;

(14) Ми всі знаємо; вороги теж усе знають, але приховують це;

(15) Якщо ти не з нашого племені — ти не можеш нам радити і про нас говорити, тому що ти нічого не розумієш і, мабуть, ворог;

(16) Якщо ти не згоден з моєю думкою, то ти, напевно, ворог, і точно не можеш нам нічого радити і про нас говорити;

(17) Якщо ти виїхав з нашого стану – ти, напевно, ворог, і тому не можеш нам радити і про нас говорити;

(18) Якщо ти згоден з моєю думкою, значить, ти друг, тому що ти маєш рацію, а друзі мають рацію; якщо ти не з нашого племені або виїхав із нашого стану, але згоден з моєю думкою, значить, ти ворог, але моя думка настільки правильна, що ти не можеш цього не визнавати;

(19) У будь-якій ситуації варіантів лише два; один – правильний; другий придумали вороги; те, що буває третій варіант, теж придумали вороги щоб збити з пантелику;

(20) Істина це те, що я думаю, якщо це написано в інтернеті; якщо в інтернеті написано не те, що я думаю, це написали вороги і цьому не можна вірити; якщо я це думаю, а в інтернеті це не написано, це теж істина, просто настільки очевидна, що про неї не пишуть (а пишуть інше – але це вороги);

(21) Суперечка потрібна для доказу своєї правоти; доказів своєї правоти необхідно досягати за всяку ціну; аргументи – це хитрощі ворогів; вони навчилися маніпулювати аргументами, тому необхідно відразу перекладати суперечку на особистості, щоб публічно виявити в опоненті ворога – які ще потрібні аргументи, якщо він ворог?

(22) Авторитетне джерело – це джерело, що підтверджує мою думку; будь-яке інше джерело — це пропагандистський смітник;

(23) Факти є ілюстрацією висновків; якщо мені вказали на помилку у фактах, це може змінити ілюстрацію, але не змінює висновків;

(24) Я маю тверді переконання; на жаль, решту членів мого племені легко можна обдурити; тому їх треба захищати від ворожих думок;

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(25) Якщо висловлювання ворога не можна заборонити, то треба хоча б дискредитувати його в очах племені;

(26) Спочатку треба чесно висловити свою думку щодо його думки – коротко і зрозуміло, часу на аргументи немає;

(27) Ось список тих, на чий погляд члени мого племені ніколи не повірять: представники іншого племені; емігранти; інтелігенти; академічні працівники; спекулянти-фінансисти; підприємці; імпотенти; потвори; представники сексуальних меншин; жінки, які не влаштували сімейне життя; надто молоді; одягнені негаразд, як заведено; надто старі; поети; очкарики; багаті; бідні; невдахи; занадто щасливі; щоб убезпечити членів свого племені від ворожої думки, треба розповісти їм про те, що виразник думки належить до однієї, а краще – двох-трьох вищезгаданих груп.

Таку приналежність варто вважати очевидною істиною, і якщо в інтернеті написано інше – це написали вороги;

(28) Виразникам думки, відмінної від моєї, обов'язково треба запропонувати інше заняття замість висловлювання своєї думки – це благородно допомагати ближньому. Їм треба вказати, куди йти і чим займатися; починати вказівку треба словами "краще б ви..."

(29) Якщо в нас не все добре, то винні вороги; тому треба боротися з ворогами; вороги — це ті, хто має іншу думку, і представники іншого племені; як бачите, ми все знаємо, нам не потрібна ваша думка;

(30) Ми твердо стоїмо на своїй думці; але як відомо, якщо змінюються факти, треба змінювати і свою думку; наприклад, якщо ми переїхали в інше плем'я, або поміняли роботу, або нам заплатять за іншу думку, то думку можна і потрібно поміняти; зміна думки не означає, що ми не мали рації — ми завжди мали рацію, просто обставини змінилися; у зв'язку зі зміною думки змінюються друзі та вороги – іноді просто вони змінюються місцями; від зміни думки правильність усіх зазначених вище вірувань не змінюється – вони є абсолютно істинними.

Першоджерело.