Споры, в которых не рождается истина. 30 правил деструктивной полемики в Фейсбуке

Когда-то Миклухо-Маклай изучал туземные языки просто разговаривая с туземцами и делая выводы относительно значения слов и выражений на основе сопоставления реальности и вербальных символов.

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Тем же самым уже давно занимаюсь я изучая племена, населяющие фейсбучную территорию бывшего Советского Союза. На удивление чем больше те или иные представители того или иного племени гордятся именно своим наречием, тем более их язык похож на общий для постсоветского пространства диалект.

Да что там язык – правила, обряды и обычаи у них тем более одинаковы, чем больше каждый индивид стремится подчеркнуть свою принадлежность к определенному племени.

Хотя исследование в самом начале, я рад представить на суд публики его первые результаты – краткий справочник верований и краткий словарь выражений фейсбучного постсоветского пространства (словарь – в следующем посте).

Справочник верований. У меня получилось 30:

(1) Хорошие – друзья, плохие – враги; друзья – хорошие, враги – плохие;

(2) Мы — хорошие, вы — плохие;

(3) Мы никогда не поступаем плохо, а если поступаем, то только потому что вы нас вынуждаете;

(4) Поступать плохо – хорошо, если враги поступают еще хуже; действия врагов всегда являются оправданием наших действий, где бы и что бы враги ни делали;

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(5) Нельзя быть немножко беременным: бывает либо все хорошо, либо все плохо;

(6) У нас — все хорошо, у вас — все плохо; если бы мы делали как вы, у нас тоже было бы плохо; если у нас плохо, то это из-за вас; если у вас хорошо – то это из-за нас;

(7) Если у вас все лучше, чем у нас, это потому, что вы плохие (вариант – вам даром досталось);

(Хорошо – так как сейчас есть у нас; плохо – так как сейчас есть у вас; любое изменение нашего "хорошо" – плохо; даже если у нас не хорошо, если это менять, то будет еще хуже;

(9) Враги хотят, чтобы у нас что-то поменялось; те, кто хотят чтобы что-то поменялось – враги;

(10) Враги очень хотят заполучить наше "хорошо" себе; это называется "поработить нас"; они так хотят поработить нас, что не утруждаются порабощать никого другого; это потому, что все другие уже порабощены, только это снаружи незаметно;

(11) Враги всегда едины – среди племени врагов не может быть наших друзей; наше племя не едино – в нем тоже есть враги;

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(12) Мы не бываем виноваты; враги не бывают невиноваты;

(13) Если у нас что-то плохо, то кто-то должен это исправить, потому что это чья-то вина, но не наша; мы будем искать, чья в этом вина, и требовать, чтобы он все исправил; пока он не исправит, мы ничего вообще делать не будем; если он не исправляет – он враг; если он – друг, значит мы ошиблись, и это не его вина; если кто-то говорит что это вина друга – значит он враг и наговаривает на наших друзей;

(14) Мы все знаем; враги тоже все знают, но скрывают это;

(15) Если ты не из нашего племени – ты не можешь нам советовать и про нас говорить, потому что ты ничего не понимаешь и, наверное, враг;

(16) Если ты не согласен с моим мнением, то ты наверняка враг, и точно не можешь нам ничего советовать и про нас говорить;

(17) Если ты уехал из нашего становища – ты наверняка враг, и поэтому не можешь нам советовать и про нас говорить;

(18) Если ты согласен с моим мнением, значит ты друг, потому что ты прав, а друзья правы; если ты не из нашего племени или уехал из нашего становища, но согласен с моим мнением, значит ты враг, но мое мнение настолько правильное, что ты не можешь этого не признавать;

(19) В любой ситуации вариантов всего два; один – правильный; второй придумали враги; то, что бывает третий вариант, тоже придумали враги чтобы сбить с толку;

(20) Истина – это то, что я думаю, если это написано в Интернете; если в Интернете написано не то, что я думаю, то это написали враги и этому нельзя верить; если я это думаю, а в Интернете это не написано, то это тоже истина, просто настолько очевидная, что про нее не пишут (а пишут другое – но это враги);

(21) Спор необходим для доказательства своей правоты; доказательства своей правоты необходимо достигать любой ценой; аргументы – это уловки врагов; они научились манипулировать аргументами, поэтому необходимо сразу переводить спор на личности, чтобы публично выявить в оппоненте врага – какие еще нужны аргументы если он враг?

(22) Авторитетный источник – это источник, подтверждающий мое мнение; любой другой источник — это пропагандистская помойка;

(23) Факты являются иллюстрацией к выводам; если мне указали на ошибку в фактах, это может поменять иллюстрацию, но никак не меняет выводы;

(24) Я имею твердые убеждения; к сожалению, остальных членов моего племени легко можно обмануть; поэтому их надо защищать от вражеских мнений;

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(25) Если высказывания врага нельзя запретить, то надо хотя бы дискредитировать его в глазах племени;

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(26) Для начала надо честно выразить свое мнение относительно его мнения – коротко и ясно, времени на аргументы нет;

(27) Вот список тех, чьему мнению члены моего племени никогда не поверят: представители другого племени; эмигранты; интеллигенты; академические работники; спекулянты-финансисты; предприниматели; импотенты; уроды; представители сексуальных меньшинств; женщины, не устроившие семейную жизнь; слишком молодые; одетые не так, как принято; слишком старые; поэты; очкарики; богатые; бедные; неудачники; слишком везучие; чтобы обезопасить членов своего племени от вражеского мнения, надо рассказать им о том, что выразитель мнения принадлежит к одной, а лучше – двум-трем вышеперечисленным группам.

Такую принадлежность необходимо считать очевидной истиной, а если в Интернете написано другое – это написали враги;

(28) Выразителям мнения, отличного от моего, обязательно надо предложить другое занятие вместо выражения своего мнения – это благородно, помогать ближнему. Им надо указать, куда идти, и чем заниматься; начинать указание надо словами "лучше бы вы…"

(29)Если у нас не все хорошо – это виноваты враги; поэтому надо бороться с врагами; враги это те, у кого другое мнение, и представители другого племени; как видите, мы все знаем, нам не нужно ваше мнение;

(30) Мы твердо стоим на своем мнении; но как известно если меняются факты, надо менять и свое мнение; например, если мы переехали в другое племя, или поменяли работу, или нам заплатят за другое мнение, мнение можно и нужно поменять; смена мнения не означает что мы были неправы – мы всегда правы, просто обстоятельства изменились; в связи со сменой мнения меняются друзья и враги – иногда просто они меняются местами; от смены мнения верность всех указанных выше верований не меняется – они остаются абсолютно истинными.

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