Убить дракона, чтобы стать им. Почему в проблемах Навального виновата и российская оппозиция

По задержанию Навального. Отвратительно это, конечно, и ожидаемо на 100%, и ничего нового, и все равно отвратительно. И, вот что странно — как же похоже поведение всех правителей по отношению ко всем антагонистам: как будто какая то высшая сила лишает их способности покончить разом, и они ведут игру, пока не проигрывают.

Впрочем, вру. Конечно, часто и не ведут, и очень часто устраняют своего виз-а-ви вовремя (или не вовремя) — просто мы помним немногие другие случаи.

В общем, Алексею Навальному здоровья и сил. Пока он не у власти, и тем более не на свободе — я на его стороне; если он к власти придет — тут уж я буду решительно к нему в оппозиции (нынешний мной не интересуется, надеюсь, и будущий не будет).

Я, вот, только скромно хотел напомнить тем (и только тем), кто в 2000 молчал про Гусинского, потому что тот был нерусским и олигархом, и так ему и было надо; кто в 2003 году молчал про Ходорковского, потому что тот был нерусским и олигархом, и вообще кажется лез во власть:

То, что происходит сегодня с Навальным — следствие принятия избирательности правосудия как догмы, и преследования, как способа политической борьбы: это ваше молчание отчасти позволило сегодняшнему дню наступить.

Но и это — полбеды. Беда в том, что это вы же сегодня громко говорите про "всеобщую люстрацию", "честно столько не заработать", "не забудем, не простим", обвиняете на основе телешоу, провозглашаете расправу и социальные казни за мнения (конечно, только за очень плохие мнения, что вы!) требуете от всех поддержки только и исключительно одной позиции — вашей, и только вашего, единственного, лидера. (Автор обращается к российской оппозиции и сторонникам Алексея Навального — Ред)

И, именно эта ваша позиция приведет к тому, что фамилия первого лица в Кремле может и сменится, а жизнь наша останется абсолютно прежней.

Я бы призвал вас задуматься, хоть надежды и мало. Извините.

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Пубикуется с согласия автора.