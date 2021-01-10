Переполох в вашингтонском обкоме. Почему слухи о крахе Америки сильно преувеличены

Очень много возбуждения вылилось на меня из СМИ и социальных медиа по поводу протестов в Вашингтоне. Если бы люди были не людьми, а роботами, меня бы это сильно удивило. Действительно, за 10 последних лет в США случилось более 40 масштабных актов группового протеста, сопровождавшихся насилием, причинением вреда имуществу, смертями и ранениями.

События 2021 года в Вашингтоне выгодно отличаются краткостью, низким количеством участников и небольшим ущербом собственности.

Арестовано 52 человека. Для сравнения, во время Occupy WallStreet, случившегося при Бараке Обаме, был арестовано более 700 человек; в Висконсине в 2011 здания органов власти были захвачены на 18 дней; в 2014 протесты в Фергюссоне продолжались более 6 недель; в ноябре 2016 года протесты против избрания Трампа президентом привели к беспорядкам в 25 городах, только в одном Окленде было сожжено более 40 зданий, множество сотрудников полиции было ранено.

Смерть четырех участников – безусловная трагедия, и, хотя бы поэтому, просто игнорировать факт возникновения таких протестов невозможно; однако во время массовых протестов люди гибнут, толпа — это вообще очень опасно, а толпа агрессивных протестующих с одной стороны и полиции (особенно американской) – это две докритические радиоактивные массы, при встрече не образующие закритическую массу только если очень повезет.

Но люди – это люди, мир – в их глазах. За беспорядками в Вашингтоне они видят то, что очень хотят увидеть: русские патриоты – конец Америки и крах демократии; левые радикалы – демонического Трампа и дьявольских трампистов, которые пытаются уничтожить демократию и погрузить страну в хаос; записные либералы – страшную угрозу идеальному образу "тихой процветающей страны – лидера свободного мира"; государственники – покушение на самое святое: здания государственной власти.

Меж тем, Америке нет дела ни до кого из них, особенно до русских патриотов и либералов. Америка – пока что наиболее могущественная из оставшихся трех с половиной империй современного мира – страна, не то чтобы привлекательная (лучшие фильмы о США это конечно "Три билборда" и "Карточный Домик"), во многом слишком напоминающая и Древний Рим и Российскую Империю одновременно, но при этом, все еще очень эффективная империя.

В ней не слишком безопасно (один расстрел в школе унесет на порядок больше жизней, чем любая демонстрация с беспорядками), но – экономически эффективно.

Политические перипетии Америки громки, но не потому, что опасны, а как раз потому, что политическая система США легко может себе эту громкость позволить.

Там можно объявлять импичменты и допрашивать президентов в Конгрессе, выбирать Трампа и непереизбирать Трампа, переживать бунты, неповиновение губернаторов, разные законы в каждом штате, бесчисленные вето и преодоления вето, пробитие фискальных потолков и шатдауны правительства – и ничего, все нормально.

Ни вторая империя – Китай, ни третья – ЕС, ни полуимперия Россия десятой доли такого не переживут.

Не стоит обольщаться и радикалам, верующим демократам – Трампогонителям. Как бы ни был неприятен им Трамп лично и мифические брутальные снежно-белые пожилые мужики-шовинисты, которые его поддерживают (почему они мифические – смотри мой ноябрьский пост с разбором статистики по выборам), riot в США – это историческое оружие меньшинств, женщин и демократов; статистика легкодоступна и однозначна.

Боже меня упаси сделать из этого вывод, что меньшинства, женщины или демократы чем-то хуже "остальных": беспорядки – это последний способ даже уже и не борьбы, а выражения безнадежного протеста против диктатуры большинства (ну, если конечно, не считать мародеров и продажных политиков, делающих себе на беспорядках политический капитал).

Понятно, что белое обеспеченное большинство, мужчины, чувствующие себя хозяевами страны и республиканцы, ратующие за меритократию в меритократической Америке ранее почти не устраивали беспорядков.

Но, вот так бывает – времена меняются. Теперь "меньшинско"-женско-демократическому большинству в США, на глазах перестающих быть страной меритократии, надо привыкать к непривычной доселе роли: им теперь быть большинством, и терпеть выступления новых меньшинств – белых цисгендерных мужчин-шовинистов в первую очередь.

Но не только их, а и в целом, экономически активного класса, деятельность которого новое большинство кажется всерьез почитает за семь хлебов, которыми можно накормить всех желающих на халяву наедаться (а сам этот экономически активный класс недурно бы медленно и нежно распинать всё больше – так сказать, для полноты аналогии).

Так что Трамп не хуже (и не лучше) любого кумира радикального меньшинства; собственно, его вина не в беспорядках, а в том, что он стал их кумиром.

Впрочем, тут он оказывается в одном ряду с весьма знаменитыми личностями – Манделой, Кингом, Ганди (Лениным, Хомейни, Гитлером) и так далее.

Вы поняли, почему я взял три имени в скобки? Ну, конечно – те, кто не в скобках, боролись за "правое дело" согласно "современной классификации дел", выпущенной мировым обкомом, а вторые – за "неправое дело", которое, по иронии судьбы, сегодня называть "левым делом" запрещено.

Вот, только обкомы меняют мнения и сами меняются. И, в этом смысле, Трамп существенно выигрывает у упомянутых героев уже тем, что его "правое дело" очень несильно отличается от "левого дела" его оппонентов.

А беспорядки, им косвенно спровоцированные, невелики – и (пока) на порядок слабее беспорядков 2016 года, спровоцированных демократами – теми самыми, которые сегодня обвиняют Трампа чуть ли не в попытке госпереворота.

Конечно, есть еще вопрос сакральности органов власти – ведь, впервые в новой истории США протестующие захватывают и разрушают не дома и магазины ни в чем не повинных граждан (как BLM) и не бизнес-улицы, как Оккупайцы, а символ государственности, можно сказать – Курию Сената.

Впрочем, в Древнем Риме, чьей реинкарнацией США являются (посмотрите хотя бы на мемориал Линкольна в Вашингтоне – это же храм Юпитера, со статуей Юпитера внутри), захват Курии был явлением регулярным во времена двухпартийности.

В США власть не сакральна. Поэтому, совершенно, в частности, неуместен вопрос – "почему Сенат так плохо охраняется". Сенат охраняется так, как должно охраняться обычное публичное здание, где работают люди – это вам не Россия, где самый мелкий правитель уже крупный бог.

Так что в захвате на часок Капитолия не больше признаков краха Америки, чем в захвате в Москве, например, Большого Театра – не обольщайтесь.

И последнее: если мы хотим смотреть на мир не через призму своих страхов и желаний, а объективно, зависимость нашего взгляда от "позиции обкома" должна быть исключена; к сожалению, вместе с ней нам придется исключить из "уравнения" и самих себя: мы – это наши убеждения, наш "обком" это наше все.

Вот, недовольные результатами выборов сторонники Х заявляют о фальсификациях; вот суды отвергают их иски; вот они выходят на улицы; вот полиция их разгоняет. Кто же этот Х – Тихановская? Навальный? Трамп?

Вот, войска одной страны занимают территорию другой, населенную по большей чсти, представителями национальности первой страны. Кто же это – Армения с Карабахом или Россия с Крымом?

А вот, войска второй страны возвращают себе часть той территории. Это Азербайджан или Украина?

Отличия этих вариантов только в нашей "обкомовской" позиции. Нет, не поймите меня неправильно – отличий, конечно, море, и глупо предполагать, и хотеть, чтобы мы были одинаково индифферентны ко всем описанным случаям, "каким-то хазарам, какой-то Олег…".

Но – поймите меня правильно – наше отношение к отличиям полностью зависит от нашей идеологической парадигмы. Так что, если беспорядки в Вашингтоне кажутся вам чем-то большим, чем всего лишь еще одними беспорядками в череде частых беспорядков в США – проверьте вашу парадигму, она не объективна.

Первоистчник.

Публикуется с согласия автора.