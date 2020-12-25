Каждый — сам себе гетьман. Почему украинцам так трудно договариваться между собой

Эдик Бернейс приучил американцев в 20 веке есть на завтрак яичницу с беконом. С тех пор это типичный американский завтрак. Известный нашим туристам по зарубежным отелям и ресторанам.

А я вот, думаю, как это без него украинцы сами догадались яишенку с подчеревочком по утрам наворачивать?

Талантливейший народ, все-таки! Каждый сам себе психоаналитик и сам себе социальный инженер.

А еще — юрист, пиарщик, писатель, историк и строитель… Это, как минимум.

А еще — гетьман. Но это классическое. В этом, кстати, мы похожи на армян с их поговоркой о том, что каждое утро в Армении просыпается три миллиона Наполеонов.

Даже если не точно знают как надо, то как не надо, каждый из нас знает доподлинно. Вот поэтому в стране проблемы с качеством коммуникации.

Зато с отрицательным отбором мы справляемся лучше всех.

Это профанам и профессионалам легко договориться между собой. А вот людям, которые согласны только в одном — "все воно так, тiльки якось трохи не так" - намного сложнее.

Возникает ощущение, что Украина это своего рода "остров погибших кораблей" для разного рода "проектностей".

Мы будем вымирать или бунтовать, но не дадим ничему на нашей благословенной земле отлиться в четкие правила и формы!

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.