Глобальный сбой. Почему Цукерберг потерял за день $7 млрд, но человечество — намного больше

Индустрия тщеславия стала новым глобальным ресурсом.

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"Лег" фейсбук. В реальном мире ничего не изменилось. День сменился ночью. Трава осталась зеленой. Люди все так же ели, пили, любили и предавали друг друга.

Социальные сети создали небывалую доселе рыночную нишу — рынок мелких и крупных тщеславий. А они — главный и любимый порок сами знаете кого…

Цукерберг потерял за день 7 млрд долл. Но человечество потеряло намного больше.

Помнится, в далеком зарубежье произошел однажды такой случай. Муж подал на развод, потому что жена родила ему некрасивых детей. Как так? Он — красавец. Она — красавица. Дети — "крокодилы".

Оказалось, супруга скрыла факт того, что ранее сделала радикальную пластическую операцию — иначе шансов выйти замуж у нее не было. Уж больно страшной в реальности была нереальная красавица. Но "по плодам их узнаете их" — природа и законы генетики все равно взяли свое…

Этот случай — абсолютная метафора того, что происходит в мире. Этика окончательно проиграла эстетике битву за наши умы и сердца.

Мы живем на тонкой, виртуальной, почти не существующей грани между двумя мирами — внешним и внутренним. В мире внешнем обитает закон природной реальности, в мире внутреннем — моральный закон.

Но современный человек причастен только к красивой упаковке, в которую завернута реальность — но не к ней самой.

Он отождествляет себя с обложкой книги, а не с ее героями и не с содержанием ее текста, описывающего реальный мир. Из смысла и центра мироздания, он превратился в "оберточную бумагу" бытия.

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Красивые бренды, красивые предвыборные компании, красивые истории успеха, красивые, умные, образованные и порядочные люди в соцсетях… Ничего из этого не совпадает с реальностью: ни реальные мотивы, ни реальная поведенческая практика, ни реальные результаты.

Когда у красавиц рождаются чудовища, в мире поселяется хаос.

Красивые негодяи учат морали, красивые неудачники продают успех, красивые кухарки торгуют компетентностью в любых областях.

Но — красивые слова не означают красивых дел. Умное лицо не является признаком ума. Эффектность не тождественна эффективности.

Компетентность отслоилась от профессионализма. Философствование становится антифилософично. Высказыванию не предшествует мышление.

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Пресловутая "эпоха неопределенности" и "новой нормальности" наступила ровно потому, что ставка на эстетику тщеславий, превратившаяся в глобальную индустрию, отвязала человека от онтологических якорей — от реальности и морали. В постмодернистском пределе их поливариативность бесконечна.

Однако, "новая нормальность" — это отнюдь не новая норма, а всего лишь привычная старая "ненормальность".

Хаос, который в традиционной картине мира обитал на периферии мироздания, теперь завернут в красивую упаковку и помещен в самый его центр. Хаос больше не антикосмос, он — "новый космос".

Цифровой "надзорный капитализм"/ "оберточный капитализм" изобрел алгоритмы монетизации эстетики тщеславия.

"Кажимость", мнимость ресурса — залог его неисчерпаемости. Реальные ценности — материальные и духовные — девальвируются. А нечто похожее на цифровой "спайс" — никогда! Помните, во вселенной "Дюны" спайс дает абсолютный контроль над миром?). Залежи тщеславия могут закончиться только вместе с человечеством.

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С этой точки зрения, вчерашний глобальный сбой в соцсетях — лишь эпизод в той Третьей мировой, которая может развернуться за новый глобальный ресурс.

Впрочем, так было всегда, в эпохи прежних технологических укладов — кто контролировал человеческие пороки, тот и владел миром.

Не столь уж и важно, является современный товарный эквивалент тщеславия материальным или цифровым.

Да, и схватка за виртуальный ресурс как и прежде будет вестись по законам реальности.

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