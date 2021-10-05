Facebook закрыт, все ушли в оффлайн. Какие выводы нужно сделать из глобального сбоя соцсетей

Выводы из многочасового простоя Фейсбука и других соцсетей? Простые. Не храните яйца в одной корзине.

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Я помню еще те годы, когда после падения Аськи подвисала работа целых офисов на десятки человек. Кстати, это стало одной из причин заката Аськи и перехода в наших палестинах на Qip, который мог работать и с Аськой и по другому протоколу, то есть был более стабилен.

Те, кто этого не знал, были вынуждены обменивать информацией по почте — контактиков, фэйсбуков и просто других популярных мессенджеров еще не было, если не считать таковым Windows Pop-up.

Кстати, я помню еще то время, когда у людей упала почта и мне пришлось работать то ли почтальоном Печкиным то ли мышкой Bat — был такой популярный почтовый клиент с мышкой на логотипе.

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Уж не знаю точно, что там было у них с почтой, но номер уже был сверстан, горел и ждал отправки в типографию. А электронная почта у иностранного заказчика материала не работала. Офис у него располагался на территории режимного объекта и в своих проблемах он винил СБУ.

Не знаю, врал или нет. Но мне пришлось поднимать задницу, ехать с центра с флешкой в кармане на этот самый отдаленный объект и оттуда, с записанными на флешку фото, обратно в центр, в редакцию. Сейчас такое представить тяжело.

Так вот — не делайте базой своего бизнеса или просто очень важных дел только один мессенджер. Также через час может лечь и Telegram.

Хранить все свое важное чисто в облаке тоже так себе идея — жесткие диски ныне дешевы и пусть оно и на диске валяется. Потому что какой-нибудь инженер в службе DNS или офисе Гугла что-то не так себе нажмет и вы останетесь без доступа к своему облаку или к Gmail.

А Facebook в следующий раз хоть на неделю может отключиться и никто ему ничего не скажет — монополист же. Ну, так получилось. Учитывайте то, что у нас пропадение ФБ, Инсты и Вотсапа не имело такого сокрушающего эффекта, так как началось ровно после завершения рабочего дня. А в Нью-Йорке как раз было около полудня.

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А у ФБ есть свой популярный у них платный сервис планирования для компаний. 30 тысяч предприятий, семь миллионов платных клиентов и все тоже легло. И Facebook Messenger for Business тоже лег. И Вотсап лег.

А "телеги" у американцев нет, правда, есть фирменный мессенджер для устройств Apple и Snapchat. Но от этого мало кому было легко.

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