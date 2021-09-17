Google следит за вами, даже когда вы спите. Чем поисковые системы угрожают человечеству

Сегодня никого не удивить термином "загуглить" — иначе говоря, найти в интернете необходимую вам информацию с использованием поисковой системы Google. Казалось бы, такое привычное занятие, как поиск информации в интернете – на самом деле проявление полноценной технологической и социальной революции – революции доступа к знаниям.

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С чего все начиналось?

Хотя первые прототипы поисковых систем появились в начале 90х, действительным началом эры современных поисковиков стоит считать именно 1998 год, когда компания Google начала делать свои первые шаги и придумала способ коммерциализации поисковой системы – продавать верхние места в результатах поиска.

С тех пора изменилось многое, в том числе, то, что остальные поисковые системы переняли эту стратегию, но лидер остался лидером. А лидерство и финансовые поступления от него позволили еще быстрее индексировать (заносить в базу поиска) информацию. Таким образом, становясь еще более "осведомленным" об информации в интернете, таким образом привлекая еще больше клиентов и пользователей… И цикл повторялся и повторялся.

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Кроме самой революционной идеи коммерциализации поисковой системы, второй сильной стороной Google стало создание своей экосистемы – смартфонов на основе доработанной ими, и фактически работающей полностью на их сервисах, ОС Android.

После массового распространения устройств, работающих на основе сервисов Google и создания экосистемы, которая включает почти 100 продуктов и платформ – лидерство Google стало безусловным настолько, что сейчас антимонопольные ведомства США всерьез рассматривают вопрос разделения корпорации.

Как изменился мир после появления и распространения поисковых систем?

Главным следствием внедрения поисковых систем стала глобальная доступность информации – если раньше, чтобы узнать, умеют ли дельфины разговаривать или какой размер Луны – вам бы понадобилось сходить в библиотеку, или хотя бы к книжной полке. Теперь же вы можете сидя в своем кресле узнать информацию со всего мира – и даже виртуально прогуляться почти по всей планете.

Информация стала настолько доступной, что мы даже не представляем, что всего 50-60 лет назад поисковые системы описывались только в фантастических романах про очень далекое будущее.

Например, у братьев Стругацких был Большой Всепланетный Информаторий, который тоже умел находить информацию по запросу, но тогда это казалось фантастикой.

Глобальная доступность информации и исчезновение в необходимости ее запоминания также породило феномен "частичного знания", когда люди знают, что есть какая-то информация и знают где ее найти, но без запроса в интернете воспроизвести эту информацию не могут.

Какие угрозы в себе несут поисковые системы и чего нам ждать в будущем?

Вторым, и более важны, следствием наступления информационной эры и максимального упрощения доступа и сбора информации стало то, что информация стала массовым товаром, который собирается, покупается и продается в автоматическом режиме.

А поскольку с наступлением эры социальных сетей и интернет платежей, мы стали генерировать каждый день огромное количество информации о себе – следствием стало то, что, анализируя эту информацию разные организации могут предсказать наши действия, влиять на наше поведение или просто вмешаться в нашу жизнь.

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Кибервымогатели: кто такие и как от них уберечься

Несколько лет назад в США был скандал – ИИ, анализирующий запросы в интернете и поведение пользователей, начало присылать несовершеннолетней девушке рекламу товаров для беременных. Родители подняли волну возмущения, ходили с дочерью к врачу, который опроверг беременность ребенка….

Впоследствии оказалось, что девушка действительно беременна, а аналитика поисковых систем и таргетированной рекламы, на основе запросов определила это раньше, чем врачи.

Современные интернет-гиганты консолидируют в себе огромное количество информации, которое несравнимо даже с тем, что собирали разведки США и СССР об интересующих их фигурах в стане противника во времена холодной войны.

И, что характерно, мы сами даем им эту информацию. Следствием этого является необходимость соблюдения правил кибергигиены. О ней мы еще поговорим в будущем в отдельной статье, но сейчас лишь скажу главное – любая информация, которая попадает в интернет – остается в нем, потому всегда надо следить за тем. Что и куда вы отправляете, какие запросы делаете и с каких устройств.

Еще одним важным фактором является так называемый Deep web и "даркнет":

Deep web (глубокая или невидимая сеть, глубокая паутина) — часть интернета, которую не индексируют поисковые системы и которую невозможно обнаружить с их помощью.

К deep web относятся, в частности, закрытые профили в соцсетях и на других ресурсах, электронные письма, корпоративные ресурсы, защищенные паролем документы, платный контент и так далее.

В свою очередь, та часть интернет-ресурсов, которую индексируют поисковики, называется surface web (видимая сеть).

Даркнет (англ. darknet) — оверлейная сеть (overlay network, т.е. сеть, построенная поверх другой сети, в данном случае "поверх" Интернета), которая не может быть обнаружена обычными методами и доступ к которой предоставляется через специальное ПО, например, с помощью Tor.

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Такие сети разработаны для защиты приватности тех, кто их использует. Трафик перенаправляется через сеть распределенных серверов, затрудняя отслеживание. Зачастую трафик шифруется. Даркнет используется различными группами людей, в том числе и киберпреступниками.

В этих сегментах часто распространяют и продают именно ту информацию, которую собрали с обычных пользователей разные киберпреступники – фотографии, документы, банковские данные. Потому всегда будьте начеку.

Если же посмотреть на то, чего нам ждать в будущем, то скорее всего, с распространением "Интернета вещей" оснащенными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой), поисковые системы проиндексируют не только всю информацию, но и получат данные про любые устройства в сети, а это уже полная оцифровка мира.