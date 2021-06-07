На дне Черного озера. Как влияют на ход истории информационные операции спецслужб

Информационные операции спецслужб сейчас популярная тема. В потоке дезинформации, мизинформации, войнах компромата, ангажированной подаче материалов и откровенного вранья легко найти "хитрый план", и иногда такой план действительно есть. Чаще всего инфо-операции направлены на людей, принимающих решения, но иногда целью становятся эксперты по "активным мероприятиям".

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В начале шестидесятых годов, пока память о второй мировой войне была еще свежа, ходили слухи о том, что часть нацистских сокровищ спрятана во всяких труднодоступных местах. Правительство Австрии спонсировало поиски в Альпах, вместо сокровищ нашли несколько ящиков поддельных денег. В 1964 Чехия решила поискать "золото партии" на своей территории, у Черного озера, недалеко от границы между Чехией и Германией.

Спустя год заканчивался двадцатилетний срок давности по военным преступлениям, и в Службе Государственной безопасности Чехословакии (StB) возник план, который заключался не в том, чтобы найти сокровища, а подложить документы, которые скомпрометировали людей, сотрудничающих с разведкой западной Германии (BND), напомнить всем, кто в Европе главное зло и заставить политиков пересмотреть отношение к преступлениям нацистов.

План хорош, но возникла проблема с документами. Чтобы все поверили в подделку, большая часть документов должна была быть настоящими, а такого количества немецких документов времен войны в чешских архивах просто не было. Безопасность связалась со своими старшими товарищами из первого главного управления КГБ. С 1959 года в нем сформирован отдел "Д" (дезинформации), в 1966 году его реорганизуют в службу "А" ("активных мероприятий"). Курировал операцию "Нептун" начальник отдела Иван Агаянц.

Сотрудники ездили на Черное озеро, изучили местность, состарили несколько железных ящиков так, будто бы они пролежали двадцать лет на дне озера. Вместо документов, которых еще не было, положили чистые листы бумаги. Когда укладывали ящики на дно, водолаз чуть не потерял модные ласты, что сильно подорвало бы доверие к сенсационной "находке", но в последний момент их удалось найти. Сенсационной она и была. Отправленная правительством экспедиция с большой помпой доставила ящики в Прагу, проверили на наличие взрывчатки и пообещали созвать пресс-конференцию, когда с документами поработают специалисты.

А документов по-прежнему нет! Наконец-то за пять дней до назначенного срока из Москвы пришли документы. Часть из них была вне всяких сомнений подлинной, но они не подходили для аферы из-за пометок на русском языке на полях, но в целом операция "Нептун" прошла успешно. О ней написали десятки изданий, военные преступления стали рассматривать без сроков давности, бумагами заинтересовался центр Визенталя.

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Повлияла ли на ход истории именно эта операция? Может быть да, а может быть и нет. Четких критериев того, как именно повлияла информационная кампания, быть просто не может. Когда Ладислав Битман (бывший сотрудник StB, сбежавший на Запад) пересказывал детали исследователю спецслужб Томасу Риду, он по-прежнему не был уверен в том, не подложила ли Москва в тот набор что-нибудь и от себя тоже?

С появлением Интернета проводить инфо-операции стало и проще и сложнее. Уже не нужно лазить по горам и нырять с аквалангом на дно озера, но и придумать убедительную легенду для сенсационных откровений тоже нелегко.

Попытка выдать украденную из DNC почту за "работу" румынского хакера "Гуччифер 2.0" закончилась для ГРУ РФ грандиозным скандалом и санкциями.

Я как раз дочитывал книгу Томаса Рида "Активные мероприятия", когда к коллегам из Информнапалм в личные сообщения подошел некий англоязычный хакер и предложил поработать с двумя почтовыми ящиками, которые якобы имеют отношение к СВР РФ. Его сайт стилизован под российский think tank, спонсируемый беглым олигархом.

Объяснить как и зачем были взломаны почтовые ящики "хакер" так и не смог, но после того, как мы ему отказали, он тут же появился в комментариях у других исследователей, в том числе у Марка Галеотти и Томаса Рида, что придало всей ситуации абсурдно-комический оттенок. Настоящий "центр", под который маскировались авторы "активки", сделал заявление "остерегайтесь подделок", на активность "разоблачителей СВР" оно не повлияло.

Разумеется, это не единственный случай. Часто дезинформация маскируется под работу "хакерских групп". Компьютеры и компьютерные взломы, по-прежнему, ассоциируются у обывателя с черной магией, и подобное объяснение ничуть не хуже, чем сундуки нацистов, затопленные посреди нигде. "Anonymous" (из ГРУ РФ) продолжают сливать переписку британской Integrity Initiative.

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А совсем недавно один из военных экспертов (близкий к ОП), без малейших раздумий закинул такую же "хакерскую находку" на всю свою двухсоттысячную аудиторию, только потому, что его попросили "друзья из Чехии". На следующий день после публикации гламурный сайт "российских хакеров-оппозиционеров" исчез из сети, и эксперт остался единственным источником.

В отличии от пропаганды, направленной на обывателей, целью и медийным рычагом "активного мероприятия" может стать и журналист, и эксперт, и политик.

Речь в данном случае идет не об "информационной гигиене", не о том, правдивы ли обнародованные сведения или это ложь, и даже не о том, против кого направлена информационная кампания, а скорее о том, что у спецслужб могут быть свои очень узкие цели и задачи, и "активное мероприятие" может повлечь за собой последствия, которые невозможно просчитать заранее. В "черном озере" интернета встречаются диковинные звери.