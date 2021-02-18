Однажды в Техасе. Как снежный апокалипсис пошатнул уверенность в "зеленой энергетике"

Институт альтернативной энергии (AEI) любил козырять, что как только доля ветряной генерации в Техасе в 2016 году превысила порог в 13%, оптовая цена на электричество там опустилась до исторического минимума в 25 долларов за мегаватт-час. Тем самым, даже вызывав банкротство некоторых тепловых станций, что служило доказательством правильности "зеленого выбора".

А потом случился февраль 2021 года, когда в Техас пришли морозы, навалило снега и задул сильный ветер, вынудивший остановить работу 41% всех установленных в штате ветряков.

Да еще, чтобы они не обмерзали, лопасти приходится греть, что превратило ветряки из генераторов в потребителей энергии.

Впрочем, как выяснилось, сланцевые скважины тоже нуждаются в подогреве. И тоже весьма существенном.

В результате, оптовая цена на электроэнергию в Техасе 15 февраля подскочила до 9 тыс. долларов за мегаватт-час, что на 3466% выше цен в минувшую пятницу. И даже за эти деньги электроэнергии не хватает. Спрос на нее достиг почти 70 ГВт, что является абсолютным рекордом не только штата, но и страны.

Чтобы хоть как-то бороться с продолжением роста цен на электричество, местный регулятор и оператор ERCOT ввел жесткие лимиты на потребление "в одни руки". Электричество и так подорожало в 35 раз (!) за 48 часов.

9 тыс. долларов за мегаватт-час на западном хабе Хьюстона, это практически 660 рублей за киловатт-час. На опте! В розницу потребитель платит минимум на треть дороже.

Что это означает на практике? На практике это означает, что для того, чтобы обогреть дом, потратив на это 100 кВт/ч, вам надо будет заплатить около 630-750 долларов.

Или, если у вас престижная Тесла, то, чтобы завтра проехать очередные 400 км, вы также должны будете заплатить около 720 долларов.

Первоисточник.