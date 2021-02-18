Одного разу в Техасі. Як сніговий апокаліпсис похитнув упевненість в "зеленій енергетиці"

Інститут альтернативної енергії (AEI) любив козиряти, що як тільки частка вітряної генерації в Техасі у 2016 році перевищила поріг 13%, оптова ціна на електрику там опустилася до історичного мінімуму 25 доларів за мегават-годину. Завдяки цьому навіть викликавши банкрутство деяких теплових станцій, що служило доказом правильності "зеленого вибору".

А потім стався лютий 2021 року, коли в Техас прийшли морози, навалило снігу і задув сильний вітер, що змусив зупинити роботу 41% всіх встановлених у штаті вітряків.

Та ще, щоб вони не обмерзали, лопаті доводиться гріти, що перетворило вітряки з генераторів у споживачів енергії.

Втім, як з'ясувалося, сланцеві свердловини теж потребують підігріву. І теж вельми істотного.

У результаті, оптова ціна на електроенергію в Техасі 15 лютого підскочила до 9 тис доларів за мегават-годину, що на 3466% вище цін минулої п'ятниці. І навіть за ці гроші електроенергії не вистачає. Попит на неї досяг майже 70 ГВт, що є абсолютним рекордом не тільки штату, а й країни.

Щоб хоч якось боротися з продовженням зростання цін на електрику, місцевий регулятор і оператор ERCOT ввів жорсткі ліміти на споживання "в одні руки". Електрика і так подорожчала у 35 разів(!) за 48 годин.

9 тис доларів за мегават-годину на західному хабі Х'юстона, це майже 660 рублів за кіловат-годину. На опті! У роздріб споживач платить мінімум на третину дорожче.

Що це означає на практиці? На практиці це означає, що для того, щоб обігріти будинок, витративши на це 100 кВт/год, вам треба буде заплатити близько 630-750 доларів.

Або, якщо у вас престижна Тесла, то щоб завтра проїхати чергові 400 км, ви також повинні будете заплатити близько 720 доларів.

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