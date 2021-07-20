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Україна Красива країна 2021

Скромна чарівність провінціалів. Чому Чернігів чистіший за Київ, а дороги там кращі?

Чернігів — місто нереально чисте, причому, не тільки в центрі. Київський Хрещатик у цьому сенсі згадувати нудотно. А ще в Чернігові шикарні дороги, і не тільки в центрі. Ви по Антоновича в Києві давно їздили? Теж зовсім не окраїна.

Михайло Чайкін
Михайло Чайкін
Експерт
240
пам'ятки Чернігова
Фото: Alex Arendar - Википедия | Чернігів — старовинне, чисте, затишне і привітне місто, ще й поруч з Києвом

Так склалося, що я несподівано для себе потрапив до Чернігова. На три дні, по роботі, і більшу частину часу проводив у готелі на внутрішньобанківській конференції.

Однак, усе-таки ввечері була можливість вийти в місто, і я буквально зовсім трохи зміг прогулятися по історичному центру. І, як уже склалося, спокійно відпочивати я не можу, мозок постійно щось аналізує. Ось вам деякі враження про Чернігів.

Чернігів, Червона площа
Чернігів — гарне місто для місцевого туризму

1. У місті шикарні дороги, і не тільки в центрі. У містах України тільки Харків може похвалитися чимось подібним, і то не такий відсоток покриття. Можна заперечити — так, і місто не найбільше, і взагалі, ти був у центрі.

Ось що я вам скажу. Не найбільше місто — ще означає, що не дуже багате (про економіку — потім), тому на розмір нарікати немає чого. За такою логікою в нас найкращі дороги повинні бути в селах — вони ж маленькі. А про центр — по Антоновича в Києві давно їздили? Теж зовсім не окраїна.

Чернігів, вид на Катерининську церкву
Чернігів — місто нереально чисте. І чисте не тільки в центрі

2. Місто нереально чисте. І чисте не тільки в центрі. Хрещатик взагалі згадувати нудотно.

3. Історичний центр і спадщину реставрують, фарбують, ось зараз якраз у центрі великий ремонт парку, який дивиться на Десну — Чернігівський Дитинець.

Узагалі треба пам'ятати, що Чернігів був другим за значенням містом Київської Русі та історичної спадщини тут дуже багато!

Чернігів, Катерининська церква
Чернігів був другим за значенням містом Київської Русі та історичної спадщини тут дуже багато

4. Для міста розроблена нова цікава айдентика, і вона реально крута — слоган "Чернігів — місто легенд" і туристичний символ в етно-стилі (на другому фото його видно на перевернутому брелоку). Про її значення мені розповіла найлюб'язніша продавчиня в магазині "Зелена лавка — чернiгiвськi сувенiри", де я ці маленькі штучки і купив.

Чернігів, логотип Чернігова, айдентіка
Для Чернігова розроблена нова цікава айдентика, і вона реально крута

5. Море різних закладів, дуже затишних. Я як кальянна душа сидів у "Лофт Барі" на проспекті Миру і можу його теж сміливо радити.

6. Тепер про сумне. Після обміління Десни — порт мертвий, логістика теж сильно схлопнулась, але в силу смерті заводів це не сильно помітно.

Середня зарплата в Чернігові на 17% нижча, ніж середня зарплата в Україні в цілому. Населення після розпаду Союзу спочатку росло, але з 2005 року скорочується і наразі вже менше 300 тисяч чоловік.

З роботою в місті теж не дуже — купа кав'ярень і закладів говорить про те, що сфера обслуговування — єдиний напрямок, куди можна піти. У центрі Чернігова кав'ярень більше, ніж у Києві.

У цілому ситуація невесела, але тим цікавіше те, що місто не виглядає занедбаним — видно, що влада міста й області (а в області дороги теж цілком таки хороші і без "Великого будівництва") намагається.

Висновок: місто для місцевого туризму раджу дуже, старовинне, чисте, затишне і привітне, ще й від Києва поруч.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.