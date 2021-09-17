Google стежить за вами, навіть коли ви спите. Чим пошукові системи загрожують людству

Сьогодні нікого не здивувати терміном "загугли" — інакше кажучи, знайти в інтернеті необхідну вам інформацію з використанням пошукової системи Google. Здавалося б, таке звичне заняття, як пошук інформації в інтернеті — насправді прояв повноцінної технологічної та соціальної революції — революції доступу до знань.

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З чого все починалося?

Хоча перші прототипи пошукових систем з'явилися на початку 90-х, дійсним початком ери сучасних пошукачів варто вважати саме 1998 рік, коли компанія Google почала робити свої перші кроки і придумала спосіб комерціалізації пошукової системи — продавати верхні місця в результатах пошуку.

З тих пір сталося багато змін, зокрема те, що інші пошукові системи перейняли цю стратегію, але лідер залишився лідером. А лідерство і фінансові надходження від нього дозволили ще швидше індексувати (заносити в базу пошуку) інформацію. Таким чином, стаючи ще більш "обізнаним" про інформацію в інтернеті, таким чином привертаючи ще більше клієнтів і користувачів … І цикл повторювався і повторювався.

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Крім самої революційної ідеї комерціалізації пошукової системи, другою сильною стороною Google стало створення своєї екосистеми — смартфонів на основі доопрацьованої ними ОС Android, яка фактично працює повністю на їхніх сервісах.

Після масового поширення пристроїв, що працюють на основі сервісів Google і створення екосистеми, яка включає майже 100 продуктів і платформ — лідерство Google стало безумовним настільки, що зараз антимонопольні відомства США всерйоз розглядають питання поділу корпорації.

Як змінився світ після появи і поширення пошукових систем?

Головним наслідком впровадження пошукових систем стала глобальна доступність інформації — якщо раніше, щоб дізнатися, чи вміють дельфіни розмовляти або який розмір Місяця — вам би знадобилося сходити в бібліотеку, або хоча б до книжкової полиці. Тепер же ви можете, сидячи у своєму кріслі, дізнатися інформацію з усього світу — і навіть віртуально прогулятися майже по всій планеті.

Інформація стала настільки доступною, що ми навіть не уявляємо, що всього 50-60 років тому пошукові системи описувалися тільки у фантастичних романах про дуже далеке майбутнє.

Наприклад, у братів Стругацьких був Великий Всепланетний Інформаторій, який теж умів знаходити інформацію за запитом, але тоді це здавалося фантастикою.

Глобальна доступність інформації та зникнення необхідності її запам'ятовування також породило феномен "часткового знання", коли люди знають, що є якась інформація і знають, де її знайти, але без запиту в інтернеті відтворити цю інформацію не можуть.

Які загрози в собі несуть пошукові системи і чого нам чекати в майбутньому?

Другим і більш важливим наслідком настання інформаційної ери і максимального спрощення доступу та збору інформації стало те, що інформація стала масовим товаром, який збирається, купується і продається в автоматичному режимі.

А оскільки з настанням ери соціальних мереж та інтернет-платежів, ми стали генерувати щодня величезну кількість інформації про себе — наслідком стало те, що, аналізуючи цю інформацію, різні організації можуть передбачити наші дії, впливати на нашу поведінку або просто втрутитися в наше життя.

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Кілька років тому в США був скандал — ШІ, який аналізує запити в інтернеті і поведінку користувачів, почав надсилати неповнолітній дівчині рекламу товарів для вагітних. Батьки підняли хвилю обурення, ходили з дочкою до лікаря, який спростував вагітність дитини….

Згодом виявилося, що дівчина дійсно вагітна, а аналітика пошукових систем і таргетованої реклами на основі запитів визначила це раніше, ніж лікарі.

Сучасні інтернет-гіганти консолідують у собі величезну кількість інформації, яка незрівнянна навіть з тим, що збирали розвідки США і СРСР про цікаві для них фігури в стані противника за часів холодної війни.

І, що характерно, ми самі даємо їм цю інформацію. Наслідком цього є необхідність дотримання правил кібергігієни. Про неї ми ще поговоримо в майбутньому в окремій статті, але зараз лише скажу головне — будь-яка інформація, яка потрапляє в інтернет — залишається в ньому, тому завжди треба стежити за тим, що і куди ви відправляєте, які запити робите і з яких пристроїв.

Ще одним важливим фактором є так званий Deep web і "даркнет":

Deep web (глибока або невидима мережа, глибока павутина) — частина інтернету, що її індексують пошукові системи і яку неможливо виявити з їхньою допомогою.

До deep web відносяться, зокрема, закриті профілі в соцмережах і на інших ресурсах, електронні листи, корпоративні ресурси, захищені паролем документи, платний контент тощо.

У свою чергу, та частина інтернет-ресурсів, яку індексують пошукові системи, називається surface web (видима мережу).

Даркнет (англ. Darknet) — оверлейна мережа (overlay network, тобто мережа, побудована поверх іншої мережі, у цьому випадку "поверх" інтернету), яка не може бути виявлена звичайними методами і доступ до якої надається через спеціальне ПЗ, наприклад, за допомогою Tor.

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Такі мережі розроблені для захисту приватності тих, хто їх використовує. Трафік перенаправляється через мережу розподілених серверів, ускладнюючи відстеження. Найчастіше трафік шифрується. Даркнет використовується різними групами людей, зокрема і кіберзлочинцями.

У цих сегментах часто поширюють і продають саме ту інформацію, яку зібрали зі звичайних користувачів різні кіберзлочинці — фотографії, документи, банківські дані. Тому завжди будьте напоготові.

Якщо ж подивитися на те, чого нам чекати в майбутньому, то швидше за все, з поширенням "інтернету речей" оснащеними вбудованими засобами і технологіями для взаємодії одне з одним або із зовнішнім середовищем), пошукові системи проіндексують не тільки всю інформацію, а й отримають дані про будь-які пристрої в мережі, а це вже повне оцифрування світу.