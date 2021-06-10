Мислити, як злочинці. Навіщо американським спецслужбам контроль над даркнетом

Кримінальна розвідка — витівка не нова. Коли Велика депресія в США ще тільки маячила на горизонті, а сухий закон був у самому розпалі, чорний ринок спиртного в Штатах процвітав — три мільярди доларів на рік (40-50 мільярдів у сучасних цінах). Виробники спиртного ганяли цілі флотилії з рамранерів (так, корабель набитий ромом або іншим міцним спиртним).

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І звичайно ж, для операцій такого масштабу потрібна надійна та захищена мережа. Пани контрабандисти не скупилися і платили фахівцям по десять тисяч доларів (множте на п'ятнадцять), й утримували цілу мережу радіостанцій, з різними наборами шифрів.

Берегова охорона запросила відомого криптолога Елізабет Фрідман, яка заснувала підрозділ радіорозвідки зі станціями перехоплення та радіопеленгації, а потім і криптоаналітичний відділ.

Спочатку він складався з місіс Фрідман і її помічника, але потім вона змогла переконати владу в тому, що зарплата десяти співробітників коштуватиме дешевше, ніж паливо для кораблів, поки вони блукають наосліп.

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Сухий закон потім скасують, але до того безліч контрабандистів вирушили до в'язниці завдяки науці-чарівниці. Наївні були часи, все по-чесному. You loot — we shoot.

Зараз ФБР діє набагато нахабніше. Не встиг ще вщухнути скандал з Encrochat, так днями FBI та AFP (Австралія) розповіли про те, що вони не просто зламали "захищений додаток", а самі його написали й активно рекламували та продавали його злочинцям.

Все листування в додатку йшло "під копірку" на приховану адресу, кудись за межі Штатів, щоб не звертатися в FISC за ордером. Знаходити лазівки в різних юрисдикціях можуть не тільки злочинці. І все це, щоб "підірвати довіру" до секретних комунікацій.

Інша цікава новина крім Anom, ФБР змогли повернути частину біткоїнів, які Colonial Pipeline заплатили як викуп Darkside. Теж, мабуть, "підривали довіру".

Ринок відреагував чуйно, і після заяви федералів про те, що "в їхньому розпорядженні є ключ від гаманця", риночок втратив мільярдів шістдесят капіталізації. Сили добра — вони такі.

Мені здається, що ФБР контролює якийсь з біткоїн-"міксерів" (мережа для відмивання грошей). Приблизно так само, як кілька років тому вони не тільки захопили сайт із дитячою порнографією, а й зазивали туди нових відвідувачів. Самовіддана праця. Заради дітей.

У випадку з Anom звинувачення в пособництві злочинної діяльності отримали, зокрема, й співробітники фіктивної компанії, хоча хто тут спільник, і хто заподіює більше шкоди — злочинці або правоохоронці, мені незрозуміло.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.