Мыслить, как преступники. Зачем американским спецслужбам контроль над Даркнетом

Криминальная разведка — затея не новая. Когда Великая депрессия в США еще только маячила на горизонте, а сухой закон был в самом разгаре, черный рынок спиртного в Штатах процветал — три миллиарда долларов в год (40 — 50 миллиардов в современных ценах). Бутлегеры гоняли целые флотилии из рамраннеров (да, корабль набитый ромом или другим крепким спиртным).

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И конечно же, для операций такого масштаба нужна надежная и защищенная связь. Господа контрабандисты не скупились и платили спецам по десять тысяч долларов (умножайте на пятнадцать), и содержали целую сеть радиостанций, с разными наборами шифров.

Береговая охрана пригласила известного криптолога Элизабет Фридман, учредила подразделение радиоразведки со станциями перехвата и радиопеленгации, а в последствии и криптоаналитический отдел.

Поначалу он состоял из миссис Фридман и ее помощника, но затем она смогла убедить власти в том, что зарплата десяти сотрудников обойдется дешевле, чем топливо для кораблей, пока они блуждают вслепую.

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Сухой закон потом отменят, но до того множество контрабандистов отправилось в тюрьму благодаря науке-кудеснице. Наивные были времена, все по-честному. You loot — we shoot.

Сейчас ФБР действует гораздо нахальнее. Не успел еще утихнуть скандал с Encrochat, так на днях FBI и AFP (Австралия) рассказали о том, что они не просто взломали "защищенное приложение", а сами его написали и активно рекламировали и продавали его преступникам.

Вся переписка в приложении шла под копирку на скрытый адрес, куда-то за пределы Штатов, чтобы не обращаться в FISC за ордером. Находить лазейки в различных юрисдикциях могут не только преступники. И все это, чтобы "подорвать доверие" к секретным коммуникациям.

Другая интересная новость кроме Anom, ФБР смогли вернуть часть биткойнов, которые Colonial Pipeline заплатили в качестве выкупа Darkside. Тоже, видимо, "подрывали доверие".

Рынок отреагировал чутко, и после заявления федералов о том, что "в их распоряжении имеется ключ от кошелька", рыночек потерял миллиардов шестьдесят капитализации. Силы добра — они такие.

Мне кажется, что ФБР контролирует какой-то из биткойн-"миксеров" (сеть для отмывания денег). Примерно так же, как несколько лет назад они не только захватили сайт с детской порнографией, но и зазывали туда новых посетителей. Самоотверженная работа. Ради детей.

В случае с Anom обвинения в пособничестве преступной деятельности получили, в том числе, и сотрудники фиктивной компании, хотя кто тут пособник, и кто причиняет больше вреда — преступники или правоохранители, мне непонятно.

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Публикуется с согласия автора.