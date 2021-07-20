Скромное обаяние провинциалов. Почему Чернигов чище Киева, а дороги там лучше?

Так сложилось, что я неожиданно для себя попал в Чернигов. На три дня, по работе, и большую часть времени проводил в отеле на внутрибанковской конференции.

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Однако, все-таки, вечером была возможность выйти в город, и я буквально совсем чуть-чуть смог прогуляться по историческому центру. И, как уже сложилось, спокойно отдыхать я не могу, мозг постоянно что-то анализирует. Вот вам некоторые впечатления о Чернигове.

[ + – ] Чернигов — хороший город для местного туризма

1. В городе шикарные дороги, и не только в центре. В городах Украины только Харьков может похвастаться чем-то подобным, и то не такой процент покрытия. Можно возразить — так и город не самый большой и вообще ты был в центре.

Вот что я вам скажу. Не самый большой город — еще значит, что не очень богатый (про экономику — потом), так что на размер пенять нечего. По такой логике у нас лучшие дороги должны быть в селах — они же маленькие. А про центр — по Антоновича в Киеве давно ездили? Тоже совсем не окраина.

[ + – ] Чернигов — город нереально чистый. И чистый не только в центре

2. Город нереально чистый. И чистый не только в центре. Крещатик вообще вспоминать тошно.

3. Исторический центр и наследие реставрируют, красят, вот сейчас как раз в центре большой ремонт парка, который смотрит на Десну — Черниговского Детинца.

Вообще надо помнить, что Чернигов был вторым по значению городом Киевской Руси и исторического наследия тут очень много!

[ + – ] Чернигов был вторым по значению городом Киевской Руси и исторического наследия тут очень много

4. Для города разработана новая интересная айдентика, и она реально крутая — слоган "Чернигов — город легенд" и туристический символ в этно-стиле (на втором фото его видно на перевернутом брелке). Про ее значение мне рассказала любезнейшая продавщица в магазине "Зелена лавка — чернiгiвськi сувенiри", где я эти маленькие вещицы и купил.

[ + – ] Для Черинигова разработана новая интересная айдентика, и она реально крутая

5. Море разных заведений, очень уютных. Я, как кальянная душа, сидел в "Лофт Баре" на проспекте Мира и могу его тоже смело советовать.

6. Теперь о грустном. После обмеления Десны — порт мертв, логистика тоже сильно схлопнулась, но в силу смерти заводов это не сильно заметно.

Средняя зарплата в Чернигове на 17% ниже, чем средняя зарплата в Украине в целом. Население после распада Союза сначала росло, но с 2005 года сокращается и сейчас уже меньше 300 тысяч человек.

С работой в городе тоже не очень — море кофеен и заведений говорит о том, что сфера обслуживания — единственное направление, куда можно пойти. В центре Чернигова кофеен больше, чем в Киеве.

[ + – ] Город не выглядит заброшенным Фото: Roman Naumov - Википедия

В целом, ситуация нерадужная, но тем интереснее то, что город не выглядит заброшенным — видно, что власти города и области (а по области дороги тоже вполне таки хорошие и без "Большой стройки") стараются.

Вывод: город для местного туризма советую очень, старинный, чистый, уютный и приветливый, еще и от Киева рядом.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.