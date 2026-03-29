Блеф или давление на Иран: что означает переброска морпехов и десантников США в район Персидского залива

Ну что ж. Сухопутка против Ирана пока не началась, стороны готовятся к предварительным ласкам.

Почему пока все не началось? Варианта два. Первый — публичная переброска морпехов и десантников в район Персидского залива — элемент давления на Иран и блеф.

Вариант второй — профессиональные военные смогли каким-то образом донести до Трампа мысль, что это не компьютерная игра вроде "Вольфенштайна" и мистер Бласковиц не сможет уничтожить логово аятолл и в одиночку всех победить. А кто может?

У Штатов есть три дивизии десантуры, начнем с них. Для начала, это 82 дивизия, уже заявляли о переброске части в район Ирана. В дивизии 15-20 тысяч человек, это элита из элит в регулярной американской армии. Там трехбригадная структура. То есть, три бригады, в каждой три батальона, плюс артиллерия и кавалерийский эскадрон, то есть броня. У одной бригады срок развертывания 18 часов, при наличии авиации дивизию можно перебросить за 3-4 суток. Но есть нюансы. Эта дивизия — вещь в себе, то есть, у нее есть своя артиллерия, армейская авиация, какая-то броня. Но в Кувейте есть гигантские армейские склады, и не все они вынесены Ираном.

Атака Израиля на Иран и блокирование Ормузского пролива. Худший сценарий для мира и три варианта для Украины

Далее 101 дивизия. 16 тыщ человек и 400 вертолетов. Это самое оно, еще больше оно, чем 82-ая дивизия. Но опять же вопрос в доставке. С вертушками и броней – это доставка морем и в самом лучшем случае неделя.

Есть еще одна десантная дивизия, номер 11, но у нее профиль в снегах и вытаскивать ее придется с Аляски. Ну и есть некоторое количество отдельных десантных бригад и батальонов.

Еще есть корпус морской пехоты, это 160-170 тыщ человек в общем. Три дивизии постоянной готовности по 17-18 тысяч человек, тоже трехбригадно-батальонная структура. Две в Штатах, часть одной уже, видимо, прибыла на авианосце из Японии в район залива. По численности это одна бригада.

То есть, одних десантников и морпехов Штаты за недели три могут собрать тыщ 80.

Ни Формулы-1, ни теннисных турниров: отменят ли Кубок мира по футболу 2026 из-за войны США с Ираном

Плюс в американской армии есть механизированные бригады "нового строя". Их максимально нафаршировали броневиками "Страйкер", штук 300 на бригаду, и они занимают промежуточное положение по мощности между легкой и тяжелой бригадами. Вторая фишка бригады — возможность быстрой переброски авиацией. "Страйкер", это не танк, на борт его загрузить не проблема. Таких бригад у американцев 5-6, но вроде бы только одна базируется в Европе. Численность одной около 4,5 тысяч человек.

Это может сильно усилить группировку.

Другой вопрос, где их размещать, какое снабжение и так далее. Ну и главное — что из себя может представлять сухопутная операция. Мне лично интересно посмотреть. В последний раз такая крупная операция с реально огрызающимся врагом была в 1991 году — против Ирака.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.