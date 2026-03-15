Ни Формулы-1, ни теннисных турниров: отменят ли Кубок мира по футболу 2026 из-за войны США с Ираном

Автогонки Формула-1, теннисный турнир серии ATP, матчи азиатского клубного первенства по футболу, этап кубка мира по прыжкам в воду — все это спортивные мероприятия, которые отменены по политическим причинам этой весной. Фокус выяснял, почему отменяются спортивные мероприятия и предвестником каких событий это может стать.

"Спорт вне политики" — лозунг, который слышали, пожалуй, все болельщики различных видов спортивных дисциплин. Но в последние годы он едва выдерживает столкновение с объективной реальностью. Ведь спорт не существует в вакууме. Спортивные события происходят в реальном обществе в определенных локациях, которые могут оказаться в крайне неблагоприятных обстоятельствах. И в последнее время такие ситуации случаются все чаще.

Отмена спортивных мероприятий в Украине

Украина столкнулась с такими проблемами еще в 2014 году, когда, собственно и началась агрессия Российской Федерации против нашего государства. Тогда конфликт удалось локализовать несколькими регионами, но спортивная жизнь в них или совсем приостановилась, или приняла крайне своеобразные формы. Наиболее показательной и известной широкой общественности является ситуация с прекрасным футбольным стадионом "Донбасс Арена", который вскоре после своего открытия стал пустовать. На одном из лучших стадионов Европы местный футбольный клуб "Шахтер" смог поиграть только пять сезонов, а в дальнейшем уже почти двенадцать лет он пустует, став показательным символом "русского мира" — влияния, которое осуществляет Россия на соседние государства, а именно смерть и разрушения, которые она несет.

Спортивная инфраструктура осталась на оккупированных территориях тогда как команды переехали в регионы, которые контролирует украинское правительство. Футбол является самым популярным видом спорта, поэтому ситуация с "Шахтером" и его стадионом является показательным, наиболее известным примером. Но похожие процессы происходили и в других спортивных дисциплинах.

С тех пор местные команды дислоцируются в других регионах Украины. И на самом деле эта ситуация не является уникальной на постсоветском пространстве. Так азербайджанский футбольный клуб "Карабах" вообще никогда в своей новейшей истории не играл на родной земле.

Чужие истории редко залегают глубоко в сердце. Много ли людей в Украине беспокоилось из-за сорванных спортивных мероприятий на Ближнем Востоке? Поэтому не отреагировала Европа как-то особенно на то, что с 2022 года вообще все спортивные противостояния международного уровня были релокированы с территории Украины.

Особенно циничным выглядит то, что международные спортивные организации под лозунгом "спорт вне политики" пытаются отбелить виновников всех этих процессов, представителей агрессоров. Но ни одна проблема не решается, когда ее не просто игнорируют, а еще и поощряют. Так, за последний год отмена и релокация спортивных событий дошла и до вполне благополучных видов спорта в странах, где казалось бы ничто не предвещало беды.

Спортивные мероприятия международного уровня в опасности

От Таиланда до Мексики и от Индии до Объединенных Арабских Эмиратов один за другим стали отменяться и переноситься спортивные соревнования из-за неблагоприятной ситуации с безопасностью.

Весной 2025 года были отменены престижные международные соревнования по хоккею на траве, которые должны были состояться в Индии. Причина — конфликт с Пакистаном, который именно тогда вспыхнул. А уже осенью того же года отмены добрались и до такого элитного вида спорта как гольф. Был отменен турнир в Камбодже. А все из-за обострения пограничного конфликта с соседним Таиландом.

Важно

Линия Дюранда, давняя вражда и немножко Индии: почему война между Пакистаном и Афганистаном такая сложная

А уже эта зима и весна принесли отмену спортивных мероприятий — ужасные вестники грядущих войн в регионы, где такого давно уже не было. В Мексике отменен этап международного кубка по водным видам спорта. Всему виной конфликт с одним из самых мощных местных криминальных картелей. Мексиканские власти провели официально полицейскую, а де-факто военную операцию против лидера местной организованной преступной группы "Новое поколение Халиско" Эль Менчо. В ответ картели превратили улицы региона в настоящую арену боевых действий. О картелях в Мексике было известно давно, но местные власти годами игнорировали эту проблему, а часто и сотрудничали с преступными группами, которые в конце концов переросли в настоящие "государства в государстве".

Теперь же официальный Мехико пожинает плоды. Действующее правительство решилось залезть в эти "авгиевы конюшни" и рискует утонуть в них. Интересно, что триггером для проведения этой спецоперации, вероятно, стало тоже спортивное событие — чемпионат мира по футболу, который в последние годы реально конкурирует с Олимпийскими играми за звание самого популярного спортивного мероприятия планеты. Но парадокс в том, что она, а именно реакция картеля поставила под сомнение возможность проведения Чемпионата мира непосредственно в Мексике.

Важно

Стрельба посреди улиц, введен "красный код": Мексику накрыл хаос после убийства влиятельного наркоторговца (видео)

Но все эти события затмила самая настоящая война, которая разгорелась на Ближнем Востоке в последний день этой зимы. Атака США на Иран спровоцировала ответ Исламской республики, которая уже почти половину века управляется религиозными фанатиками. В Тегеране решили пойти на эскалацию и наносить удары не только по американским военным базам в регионе, но и по гражданской инфраструктуре стран, поддерживающих США, а тем более размещающих на своей территории их вооруженный контингент.

На практике весь мир теперь наблюдает за кадрами прилета беспилотников-камикадзе по самым роскошным отелям и другим престижным сооружениям Дубая, а заодно и по другим крупным городам стран региона. Региона, который решил вкладывать свои сверхприбыли от продажи нефти в имидж. Имидж, который выстраивается как раз, в том числе и проведением различных спортивных турниров. Среди которых престижные теннисные соревнования, автогонки и тот же клубный футбол.

Горящий оазис

Еще десять лет назад выглядело, что арабские шейхи и принцы строят настоящий оазис среди пустыни, в этом веке он уже начал давать плоды, но война с Ираном все свела на нет — все эти локации стали частью зоны жестокого конфликта и вопрос безопасности снова вышел на повестку дня региона.

От символа мира до предвестника лихолетья

Более ста лет назад международное спортивное движение символизировало начало "эры мира". Другой вопрос, что эта эра вылилась в две мировые войны, которые, между прочим, и были самыми известными прецедентами аннулирования грандиозных спортивных событий. Олимпийские игры не проводились во время обеих мировых войн. Чемпионат мира по футболу (начал проводиться с 1930 года) в 1942 и 1946 годах тоже отменили.

После этого крупные спортивные соревнования практически всегда проводились по графику. Показательным исключением стал перенос Евро-92 (Чемпионат Европы по футболу 1992 года) из Югославии, где набирал обороты конфликт, связанный с распадом этого социалистического государства, в Швецию. Турнир состоялся по графику, но была изменена локация.

Важно

Золото шейхов и амбиции Марокко. Чего ждать в скором времени на Ближнем Востоке и в Северной Африке

А впервые после Второй мировой войны таки перенесли большое спортивное соревнование в 2020 году. Причиной этому стал карантин, установленный для предотвращения распространения нового коронавируса. Тогда на целый год было перенесено Евро 2020 и Летние Олимпийские игры. Интересно, что чемпионат Европы по футболу состоялся без весомых эксцессов, тогда как ОИ таки прошли почти без зрителей из-за новой волны вспышки заболевания в Японии, где проводилось первенство — городом-хозяином был Токио.

Как показал ход событий — перенос этих соревнований действительно стал злым вестником горя, которое надвигается на человечество. Теперь же под угрозой очередной чемпионат мира по футболу. В Мексике борьба с картелями, а в США — миграционный кризис и еще не понятно к каким мерам в войне против США готов прибегнуть Иран. Отмена Мундиаля станет уже не столько предвестником мирового безвременья, как его явным индикатором.

От полей сражений до спортивных арен

Если сто лет назад международный спорт символизировал установление нового формата международных отношений, несколько десятилетий назад — он был настоящей лакмусовой бумажкой прочности международного порядка, то теперь он является настоящим индикатором кризиса, охватывающего собой мир.

Спорт в свое время в определенной степени заменил эмоциональное стремление стран к соревнованию между собой. То что раньше решалось на поле боя, теперь стало решаться на спортивных аренах. То, где когда-то применяли богатырские противостояния теперь стало спортивными соревнованиями. Действительно страны как будто соревновались между собой в этих мини-турнирах. Спортивный дух, командная работа, форма в виде национальной символики и в конце концов церемония поднятия национального флага страны, которая вырастила победителей. Все это эмоционально напоминало маленькие победные войны древности.

При таких обстоятельствах спорт на самом деле, несмотря на громкие заявления никогда не был вне политики Скорее он был ее квинтэссенцией. А теперь же мы как будто возвращаемся в прошлое. И отмена спорта, если смотреть на события под таким углом зрения — логический элемент этого процесса. Ведь кому интересно "играть в войны" на спортивных аренах, если можно решить свои политические задачи и удовлетворить экономические потребности, развязав настоящую, совсем не декоративную войну.