Линия Дюранда, давняя вражда и немножко Индии: почему война между Пакистаном и Афганистаном такая сложная

Утром 27 февраля Пакистан нанес бомбовые удары по целям в Кабуле, а днем ранее обе стороны обменялись ударами вдоль линии границы. Сейчас известно, что Исламабад официально не собирается прекращать атаки, объявив об "открытой войне" и о том, что "пощады не будет". А Кабул просит о переговорах при поддержке Индии. Но этот конфликт лишь продолжение долгой вражды, которая не имеет простого решения.

На данный момент из Пакистана и Афганистана поступают очень противоречивые данные, часть из которых потом срочно опровергают. И пока целый ряд стран, включая Индию, Россию и Китай просят вернуться за стол переговоров и выражают "серьезную обеспокоенность эскалацией", а "открытая война" о которой сообщили в Пакистане, продолжается, Фокус разбирался, почему этот конфликт фактически будет вечным, так как обе стороны никак не смогут договориться, просто потому что это противоречит их политике.

Война между Пакистаном и Афганистаном - это конфликт с непредсказуемым результатом

Пакистан уже признал гибель двух солдат и заявил, что в ответ были уничтожены 133 афганских боевика и разрушены 27 афганских блокпостов. А Афганистан утверждает, что нанес удар по ядерному объекту Пакистана. Проверить эти и любые другие данные невозможно. Так что все мировые СМИ опираются только на официальные заявления и редкие сообщения в соцсетях от мирных жителей.

Министр обороны Ходжа Асиф заявил, что терпение Пакистана исчерпано: "Наше терпение переполнилось. Теперь между нами и вами открытая война". Рано утром 27 февраля Пакистан нанес воздушные удары по столице Афганистана Кабулу, а также по Кандагару и Пактии. А в ответ Афганистан пытался атаковать три города в Пакистане беспилотниками.

Тем временем министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил,ч то Афганистан готовит террористов-смертников, которые проникают в Пакистан и убивают солдат и мирных жителей, а также прямо назвал афганское правительство "нелегитимным", заявил, что оно не пользуется "общественной поддержкой", "узурпировало основные права своих граждан" и "извращает религию" для достижения собственных целей.

Словом, ситуация накалилась так круто, как это только возможно, особенно после того, как министр обороны Пакистана Ходжа Асиф заявил, что после вывода сил НАТО из Афганистана в июле 2021 года "ожидалось, что в Афганистане воцарится мир и что талибы сосредоточатся на интересах афганского народа и региональной стабильности". Но вместо этого талибы превратили Афганистан в "колонию Индии" по словам Асифа, который также обвинил талибов в "экспорте терроризма". Впрочем, в Пакистане также заявили от лица премьер-министра, когда закончится конфликт: когда афганское правительство "возьмет на себя ответственность за управление своей страной в соответствии с международным правом" и прекратит поддерживать террористов. Если учесть, что Афганистан это упорно отрицает, то ясно, что конфликт будет продолжаться.

Чтобы понять, как будут развиваться события и кто кого поддерживает в этой "открытой войне", стоит понять, каким военным потенциалом обладают Афганистан и Пакистан, а также скрытую роль Индии.

Исторический контекст конфликта – линия Дюранда

Первая и главная причина конфликта этот тот факт, что Афганистан не признает линию границы, протяженностью в 2600 км, или так называемую линию Дюранда. Граница, названная в честь сэра Генри Мортимера Дюранда, который представлял Британскую империю, была установлена вместе с Абдур Рахманом Ханом, эмиром Афганистана в 1893 году. И остается таковой после образования Пакистана в 1947 году, но Кабул утверждает, что это соглашение было заключено под принуждением и, следовательно, не имеет юридической силы. Оно должно было действовать только в течение ста лет, до 1993 года И ссылается на "форсмажорные обстоятельства", согласно Британской империи больше нет, а есть Пакистан с которым надо бы пересмотреть линию границы. Исламабад это делать отказывается, ссылаясь на Венскую конвенцию о правопреемстве государств в отношении договоров.

Линия Дюранда разделяет Пакистан и Афганистан Фото: Wikipedia

Легитимность линии Дюранда как международной границы была дополнительно подтверждена Женевскими соглашениями 1988 года. Это было подтверждено различными резолюциями Совета Безопасности ООН, такими как резолюция 1267, которая признает линию Дюранда международной границей и заявляет о применении принципа невмешательства.

Тем временем в Кабуле некоторые считают, что любое правительство, признающее линию Дюранда, потеряет поддержку общественности, которая рассматривает ее не более чем как колониальную реликвию, не имеющую ни юридической силы, ни реального значения. Но при этом, после распада СССР Афганистан никогда не ставил под сомнение свои границы с вновь возникшими и независимыми центральноазиатскими государствами. То есть его волнует только граница с Пакистаном.

Ученики, атакующие учителя – отношения Пакистана и талибов

Талибы (дословно с пушту – "ученик" – ред.) косвенно являются детищем Пакистана 1990-х. Афганские беженцы, обучающиеся в религиозных школах (медресе) часто за счет Саудовской Аравии, стали ядром движения Талибан, которое должно было обеспечить порядок в Афганистане после вывода советских войск, когда началась кровавая бойня между полевыми командирами моджахедов.

Талибы должны были навести порядок в Афганистане, но все пошло не по плану

В 2001 году, когда талибы отказались экстрадировать Усаму бен Ладена в Соединенные Штаты, президент Джордж Буш-младший начал операцию по смене режима. Пакистан, который США вынудили присоединиться к их "войне с террором", внезапно оказался в конфликте с теми самыми талибами, которых они сами же и помогли привести к власти.

Вашингтон оказывал давление на Пакистан, чтобы он приструнил свое создание: "Нельзя держать змей на заднем дворе и ожидать, что они будут кусать только ваших соседей", — заявила тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон пакистанским правительственным чиновникам в 2011 году.

Когда в 2021 году талибы вернулись к власти в Афганистане после поспешного вывода американских войск, Пакистан первоначально приветствовал новых лидеров. Но по мере роста числа нападений со стороны пакистанских талибов (Техрик-е-Талибан Пакистан) отношения Талибана и Пакистана ухудшились.

Талиб снимает последний самолет США, покидающий Кабул

Пакистан обвиняет афганских талибов в поддержке этой группировки, а также группировки "Армия освобождения Белуджистана", в то время как афганские талибы неоднократно заявляли, что не имеют никакого отношения к проблемам внутренней безопасности Пакистана.

Афганистан, по мнению Пакистана, является марионеткой Индии

Индия активизировала взаимодействие с режимом талибов, о чем свидетельствует визит министра иностранных дел Афганистана Муттаки в Дели в 2025 году. Это был прагматичный шаг, но он привел к эскалации напряженности в отношениях с Пакистаном. Индия и Афганистан хотят сотрудничать в области торговли (индийским компаниям было предложено принять участие в тендерах на получение лицензий на добычу полезных ископаемых), транспортной инфраструктуры (начало строительства грузового воздушного коридора Индия-Афганистан) и сотрудничества в области гидроэнергетики и гуманитарных вопросов (строительство больниц в Афганистане).

Изначально их отношения не были такими дружескими. Индия считала, что талибы являются "марионетками" главного разведывательного агентства Пакистана, Межведомственной разведывательной службы (ISI). К середине августа 2021 года Индия закрыла свои четыре консульства в Афганистане, эвакуировала своего посла из Кабула на борту индийского военного самолета, аннулировала все ранее выданные визы афганцам, которые не находились в Индии, и приостановила все текущие проекты. Индийские силовики считали, что талибы будут действовать по указке из Исламабада и устраивать теракты на спорной территории Джамму и Кашмир, но этого не произошло. Режим талибов ясно дал понять, что не позволит использовать территорию Афганистана в качестве базы для совершения нападений на Индию и предлагал Дели вернуться.

В итоге это и произошло. В 2022 Индия начала оказывать гуманитарную помощь, а в 2025 году сообщила, что работа посольства в Кабуле возобновится. Но это не будет означать дипломатического признания со стороны Индии или предоставления легитимности режиму Талибана. На сегодняшний день только Россия сделала это. Эксперты говорят, что перезапуск отношений Индии с талибами отражает прагматичную политику, направленную на противодействие пакистанскому влиянию и одновременно на защиту собственных долгосрочных интересов безопасности в регионе.

Талибы в РФ - только там режим Талибана признали официально Фото: РИА

"Это классический случай, когда "враг моего врага — мой друг". Единственное, в чем обе стороны сходятся, — это Пакистан и вражда, которую обе стороны испытывают к нему", — заявил Сид Дубей, приглашенный профессор Университета Беннетта в Индии. Дубей заявил, что есть еще одна важная причина для настойчивых действий Дели: "Индия поддерживает все это в надежде или с пониманием того, что однажды, если потребуется, Индия сможет использовать Афганистан в качестве площадки для нанесения удара по Пакистану". В Индии это отрицают, как и в Афганистане отрицают, что являются "марионетками Индии"ю.

Война между Пакистаном и Афганистаном – что будет дальше

Если стороны пойдут на переговоры, обе страны получат значительную поддержку со стороны зарубежных стран, обеспокоенных тем, что затяжной конфликт пойдет на пользу ИГИЛ и другим воинствующим группировкам, действующим в регионе. Россия, Китай, Турция и Саудовская Аравия пытаются выступить посредниками в этом конфликте.

Война между Афганистаном и Пакистаном

"Хотя конфликт между Афганистаном и Пакистаном представляет гораздо меньший риск эскалации, чем конфликт между обладающим ядерным оружием Пакистаном и Индией, региональная нестабильность, созданная конфликтом между Пакистаном и Талибаном, предоставляет международным террористическим группам пространство для деятельности и увеличивает глобальную террористическую угрозу", — говорится в отчете базирующегося в Вашингтоне Центра стратегических и международных исследований.

Если стороны выберут продолжение войны, это не будет симметричный конфликт. Обладающий ядерным оружием Пакистан располагает 600 000 военнослужащих, более чем 6000 бронемашин и сотнями боевых самолетов. У талибов менее 200 000 военнослужащих и мало самолетов. Однако они известны своим искусством вести партизанскую войну.

Эксперты региона предполагают, что США могут поддержать Пакистан в проведении операции по смене режима в Кабуле. Президент США Дональд Трамп не скрывает своего желания вернуть авиабазу Баграм, которая контролировалась США до 2021 года. В настоящее время она находится под контролем талибов.