Стрельба посреди улиц, введен "красный код": Мексику накрыл хаос после убийства влиятельного наркоторговца (видео)

В Мексике во время военного рейда ликвидировали Немесио Осегеру ("Эль Менчо"), который считается одним из самых разыскиваемых в мире наркоторговцев. После этого по всей стране начались вспышки насилия, стычки и стрельба происходят прямо на улицах.

Осегера был бывшим полицейским и возглавлял картель "Новое поколение Халиско" (CJNG), который стал одной из самых мощных и жестоких преступных организаций в Мексике. Об этом пишет CNN.

Насилие вспыхнуло сразу в нескольких штатах страны. Сообщается, что во время операции члены CJNG вступили в перестрелку с правительственными силами, в результате чего четверо членов банды были убиты на месте, заявило Министерство национальной обороны Мексики. Сам Осегеура и еще два человека получили серьезные ранения, в результате которых они скончались во время транспортировки самолетом в Мехико

По меньшей мере трое мексиканских военнослужащих были ранены в ходе операции.

Відео дня

В штате Халиско разгорелись самые ожесточенные противостояния. Члены организованных преступных группировок поджигали автобусы, блокировали дороги в этом районе и вступали в столкновения с властями. На видеороликах, которые распространяют СМИ, видны многочисленные пожары в разных местах региона и столбы дыма. Власти сообщили об огне в магазинах и аптеках Халиско.

После этого вспышки насилия всколыхнули еще пять штатов.

В штате Халиско виднеются пожары и дым в результате столкновений

Агентство Reuters также сообщило, что вооруженные люди взялись блокировать автомобильные магистрали в северных и западных регионах. Кадры сгоревшего в результате столкновений автобуса облетели мир.

Члены картелей блокируют дороги и поджигают автомобили

Крупные авиакомпании, в частности Air Canada, United Airlines и American Airlines временного приостановили или вообще отменили ряд авиарейсов в Мексику. Власти штата Халиско призывают граждан не выходить на улицы, пока ситуация не будет взята под контроль.

Операция состоялась под давлением Трампа

Агентство Reuters пишет, что ликвидация Осегеру произошла на фоне усиления давления президента США Дональда Трампа на правительство Мексики. Политик требовал усилить борьбу с наркоторговлей в стране, угрожая вмешательством Америки в случае, если этого не произойдет.

CNN упоминает, что США "предоставили дополнительную информацию" в поддержку операции по ликвидации Осегеру.

В США уже назвали убийство наркоторговца "замечательным событием" для себя, Мексики и стран Латинской Америки.

Напомним, в январе Трамп анонсировал усиление борьбы с наркокартелями в Мексике, заявив, что США "начнут атаковать сушу".

Также в январе издание Daily Mail сообщало, что у берегов Мексики заметили "убийцу подводных лодок" ВМС США.