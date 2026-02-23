Стрілянина посеред вулиць, введено "червоний код": Мексику накрив хаос після вбивства впливого наркоторговця (відео)

У Мексиці під час військового рейду ліквідували Немесіо Осегеру ("Ель Менчо"), який вважається одним з найбільш розшукуваних у світі наркоторговців. Після цього по всій країні почалися спалахи насилля, сутички та стрілянина відбуваються прямо на вулицях.

Осегера був колишнім поліцейським і очолював картель "Нове покоління Халіско" (CJNG), який став однією з найпотужніших та найжорстокіших злочинних організацій у Мексиці. Про це пише CNN.

Насильство спалахнуло одразу у кількох штатах країни. Повідомляється, що під час операції члени CJNG вступили в перестрілку з урядовими силами, в результаті чого четверо членів банди були вбиті на місці, заявило Міністерство національної оборони Мексики. Сам Осегеура та ще двоє осіб отримали серйозні поранення, внаслідок яких вони померли під час транспортування літаком до Мехіко

Щонайменше трьох мексиканських військовослужбовців було поранено у ході операції.

Відео дня

У штаті Халіско розгорілися найзапекліші протистояння. Члени організованих злочинних угруповань підпалювали автобуси, блокували дороги в цьому районі та вступали в сутички з владою. На відеороликах, які поширюють ЗМІ, видно численні пожежі у різних місцях регіону та стовпи диму. Влада повідомила про вогонь у крамницях та аптеках Халіско.

Після цього спалахи насильства сколихнули ще п'ять штатів.

У штаті Халіско видніються пожежі та дим внаслідок сутичок

Агентство Reuters також повідомило, що озброєні люди взялися блокувати автомобільні магістралі у північних та західних регіонах. Кадри згорілого внаслідок сутичок автобуса облетіли світ.

Члени картелів блокують дороги і підпалюють автомобілі

Великі авіакомпанії, зокрема Air Canada, United Airlines та American Airlines тимчасового призупинили або взагалі скасували низку авіарейсів у Мексику. Влада штату Халіско закликає громадян не виходити на вулиці, доки ситуацію не буде взято під контроль.

Операція відбулася під тиском Трампа

Агентство Reuters пише, що ліквідація Осегеру відбулася на тлі посилення тиску президента США Дональда Трампа на уряд Мексики. Політик вимагав посилити боротьбу з наркоторгівлею в країні, погрожуючи втручанням Америки у випадку, якщо цього не відбудеться.

CNN згадує, що США "надали додаткову інформацію" на підтримку операції з ліквідації Осегеру.

У США вже назвали вбивство наркоторговця "чудовою подією" для себе, Мексики та країн Латинської Америки.

Нагадаємо, у січні Трамп анонсував посилення боротьби з наркокартелями у Мексиці, заявивши, що США "почнуть атакувати сушу".

Також у січні видання Daily Mail повідомляло, що біля берегів Мексики помітили "вбивцю підводних човнів" ВМС США.