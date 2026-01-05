Біля берегів Мексики помітили "вбивцю підводних човнів" ВМС США: що задумали в Білому домі

Американський винищувач P-8А Poseidon помітили, як він кружляє за кілька кілометрів від берега міста Тіхуана в Мексиці, яке називають коридором для операцій наркокартелів.

Це відбувається в той момент, коли президент США Дональд Трамп, надихнувшись успіхом операції із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, пригрозив Мексиці почати активну боротьбу з обігом наркотиків, повідомляє Daily Mail.

Сайти відстеження польотів зафіксували, що літак проводив розвідувальні операції біля міста, яке давно потерпає від насильницької організованої злочинності.

За інформацією видання, P-8 вилетів із військово-морської авіабази Відбі-Айленд у штаті Вашингтон, пролетів над Орегоном і Каліфорнією, зробив кілька кіл біля узбережжя Мексики і південної Каліфорнії, а потім повернувся на базу.

Відео дня

Маршрут польоту американського розвідувального літака над Мексикою Фото: Скриншот

Обладнаний передовими датчиками, здатними виявляти як надводні, так і підводні цілі, P-8 часто використовують для спостереження за підозрілими суднами і морськими рухами.

Кілька днів тому глава Білого дому заявив, що наркокартелі продовжують домінувати на значній території Мексики, і розкритикував уряд за нездатність рішуче протистояти їм.

"Картелі керують Мексикою, подобається вам це чи ні. Неприємно це говорити, але картелі керують Мексикою", — наголосив він.

У листопаді минулого року Трамп зажадав від президента Мексики Клаудії Шейнбаум вжити заходів проти наркокартелів. В іншому разі вона може зіткнутися з можливим військовим втручанням США.

"Завдав би я ударів по Мексиці, щоб зупинити наркотики? Мене це влаштовує. Що б нам не довелося зробити, щоб зупинити наркотики. Я не говорив, що буду це робити, але я був би гордий це зробити. Тому що ми врятуємо мільйони життів, зробивши це", — запевняв він в Овальному кабінеті.

Літак P-8 Poseidon: що про нього відомо

P-8A Poseidon — дітище компанії Boeing. Його часто називають "вбивцею підводних човнів". Це високотехнологічна машина, здатна не тільки відстежувати, а й знищувати підводні човни. Вона озброєна торпедами, глибинними бомбами, а в майбутньому — і протикорабельними ракетами.

Флот, що налічує 174 літаки і налітав понад 700 000 льотних годин по всьому світу, створений для роботи в суворих морських умовах до 25 років. У Boeing заявляють, що P-8 інтегрує передові системи озброєння і виконання завдань і може бути швидко модернізований для протидії мінливим загрозам.

Літак може здатний досягати висоти до 12 500 метрів, літати зі швидкістю майже 909 кілометрів на годину і залишатися в повітрі протягом тривалих періодів завдяки системі дозаправки в повітрі.

Кожен літак розроблено для максимальної сумісності, що дає йому змогу безперешкодно взаємодіяти з іншими силами США і союзників на суші, на морі та в повітрі.

Вдосконалені датчики P-8 дають літаку можливість ідентифікувати невеликі судна в морі, виявляти незвичні морські маршрути і координувати дії з іншими військовими та правоохоронними органами.

P-8A Poseidon — усе, що потрібно знати про цей літак

Літак здатний вести як протичовнову боротьбу, так і спостереження за надводними об'єктами, що робить його унікально придатним для операцій уздовж тихоокеанського наркокоридору, який тривалий час використовували картелі для контрабанди наркотиків, зокрема й фентанілу, до Сполучених Штатів.

Зазначимо, що в листопаді минулого року Німеччина, яка замовила у компанії Boeing вісім літаківР-8A Poseidon для посилення безпеки, отримала перший борт. Решту сім Берліну відправлять до 2029 року.

Нагадаємо, 17 листопада 2025 року група невпізнаних чоловіків встановила шість знаків, заявляючи, що пляж недалеко від Плайя-Багдад на північному сході Мексики є "власністю Міністерства оборони" і класифікований "командувачем" як "зона обмеженого доступу". Цей район розташований приблизно за 20 км на південь від кордону США і Мексики.

Також повідомлялося, що раніше Дональд Трамп уже пригрозив вторгненням США в Нігерію. А після "хорошої" розмови з Сі Цзіньпінем президент США наказав відновити ядерні випробування, які не проводилися вже близько 30 років.