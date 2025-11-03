Вісім воєн припинив, але одну може почати: Трамп хоче ввести війська в Мексику

Адміністрація Дональда Трампа почала детальне планування нової місії з відправлення американських військ і співробітників розвідки в Мексику для боротьби з наркокартелями.

Про те, що президент США збирається відправити війська до Мексики, повідомили два американські чиновники і два колишні високопосадовці США, знайомі з перебігом майбутньої операції, повідомляє NBC News.

Клаудія Шейнбаум, на думку Трампа, не справляється з картелями Фото: Dra. Claudia Sheinbaum/X

Початкова стадія підготовки до потенційної місії, яка включатиме наземні операції на території Мексики, вже розпочалася, повідомили два чинних американських чиновників. Однак, як заявили інсайдери, обговорення масштабів місії ще триває, і остаточного рішення поки що не ухвалено.

За словами двох чинних чиновників, американські військовослужбовці, багато з яких будуть з Об'єднаного командування спеціальних операцій, діятимуть під керівництвом розвідувального співтовариства США, що відомо як статус, передбачений Розділом 50. Вони також відзначили участь співробітників ЦРУ.

Місія США з використанням американських сил для завдавання ударів по об'єктах наркокартелів у Мексиці відкрила б новий фронт у військовій кампанії президента Дональда Трампа проти наркокартелів у Західній півкулі. Досі адміністрація зосередилася на Венесуелі й завдавала ударів по ймовірних суднах, що перевозять наркотики.

Трамп вважає, що треба вторгнутися в Мексику для боротьби з наркокартелями

Запланована нині місія вкрай відрізняється від операцій, які проводили попередні адміністрації США: ті без зайвого галасу направляли до Мексики групи ЦРУ, військових і правоохоронних органів для підтримки місцевої поліції та армійських підрозділів, які борються з картелями, але не для вжиття прямих заходів проти них.

Якщо місії Трампа проти Мексики дадуть остаточне зелене світло, адміністрація планує зберігати навколо неї секретність і не розголошувати дії, пов'язані з нею, як це було з нещодавніми вибухами передбачуваних суден, що перевозили наркотики, повідомили двоє діючих і двоє колишніх чиновників США.

"Адміністрація Трампа має намір використовувати загальноурядовий підхід для боротьби із загрозами, які картелі становлять для американських громадян", — заявив високопоставлений представник адміністрації, коментуючи плани Білого дому.

ЦРУ відмовилося від коментарів. Пентагон переадресував запитання Білому дому.

У межах нової планованої місії американські війська в Мексиці в основному використовуватимуть безпілотники для завдавання ударів по нарколабораторіях, а також по членах і лідерах наркокартелів, повідомили два нинішніх і два колишніх американських чиновників. Деякі з безпілотників, які використовуватимуть спецпризначенці, вимагають присутності операторів на землі для ефективного і безпечного використання.

У лютому 2025 року Держдепартамент США вніс шість мексиканських наркокартелів, а також MS-13 і венесуельську банду "Трен де Арагуа" до списку іноземних терористичних організацій, надавши американським розвідувальним агенціям і військовим підрозділам широкі повноваження для ведення шпигунства і таємних операцій проти злочинних мереж. Раніше цього місяця Дональд Трамп публічно визнав, що санкціонував таємні операції ЦРУ на території Венесуели, і заявив, що його адміністрація може завдавати ударів по об'єктах наркокартелів на суші.

У квітні стало відомо, що в Білому домі розглядають можливість завдавання ударів з використанням безпілотників по наркокартелях у Мексиці. За словами інсайдерів, у Білому домі поки що не вирішили, наскільки активними мають бути дії в Мексиці в межах боротьби з наркокартелями.

На відміну від Венесуели, місія, запланована в Мексиці, не спрямована на підрив уряду країни, заявили два чинних і два колишніх чиновників США.

Після квітневої публікації NBC президент Мексики Клаудія Шейнбаум виступила на пресконференції.

Трамп заявив, що Мексикою "правлять" картелі, а не Шейнбаум Фото: Скриншот

"Ми відкидаємо будь-яку форму втручання. Це було абсолютно ясно: Мексика координує і співпрацює, але не підпорядковується", — заявила вона.

У Білому домі воліли б координувати дії з мексиканським урядом під час проведення будь-якої нової місії проти наркокартелів, однак офіційні особи не виключають можливості дій без такої координації.

З початку вересня 2025 року Трамп керував військовою операцією проти суден у водах біля берегів Венесуели, які, за твердженнями його адміністрації, призначалися для контрабанди наркотиків у США. Пентагон заявив, що внаслідок 15 ударів по 16 суднах у Карибському морі та Тихому океані загинули 64 людини, включно з членами "Трен де Арагуа" з Венесуели. Офіційні особи не розголошують імена та інші подробиці про загиблих.

У Білому домі та Пентагоні не надали жодних доказів, що підтверджують її твердження щодо суден, атакованих у Карибському морі.

Клаудія Шейнбаум уже дозволила ЦРУ розширити розвідувальні польоти, розпочаті ще за Джо Байдена. Під її керівництвом Мексика розмістила 10 000 військовослужбовців на кордоні зі США, збільшила обсяги вилучень фентанілу та екстрадувала до США 55 високопосадовців картелю. Але Трамп заявив, що хоча президент Мексики і "видатна" жінка, але країною "правлять картелі".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп уже пригрозив вторгненням США в Нігерію.

А після "хорошої" розмови з Сі Цзіньпінем президент США наказав відновити ядерні випробування, які не проводилися вже близько 30 років.