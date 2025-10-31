США определили цели для удара по Венесуэле: борьба с наркокартелями или начало новой мировой

Администрация Дональда Трампа определила военные цели на территории Венесуэлы, которые используются для контрабанды наркотиков. Если американский президент примет решение и отдаст приказ, эти цели будут атакованы Вооруженными силами США.

В число потенциальных целей на территории Венесуэлы входят контролируемые военными порты и аэропорты, в том числе военно-морские объекты и взлетно-посадочные полосы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что военная операция американских сил станет четким сигналом лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро о необходимости покинуть свой пост. И хотя Трамп пока не издал окончательного приказа о нанесении ударов по наземным целям, в Вашингтоне рассматривают возможность авиационной кампании против объектов, связанных с наркокартелями и венесуэльским режимом.

Відео дня

Кампания против "наркотерроризма"

Как отмечает WSJ, возможные удары по территории Венесуэлы означали бы значительное расширение текущей кампании, которая до сих пор ограничивалась уничтожением лодок, перевозивших наркотики в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.

На прошлой неделе министр обороны США распорядился направить ударную авианосную группу во главе с USS Gerald R. Ford (CVN 78) в зону ответственности Южного командования США (USSOUTHCOM). Она охватывает Латинскую Америку к югу от Мексики, включая Карибское море, Центральную и Южную Америку.

Авианосец Gerald R. Ford ВМС США Фото: seaforces.org

Карибский регион на грани нового кризиса

Ситуация в регионе все больше напоминает Карибский кризис 1962 года. Впервые за шесть десятилетий США сосредотачивают в Карибском бассейне столь мощную группировку военно-морских сил, которую аналитики уже называют крупнейшей со времен Джона Кеннеди.

По данным экспертов по нацбезопасности Марка Тота и Джонатана Свита, опубликованным в The Hill, более 10% флота США уже находится или направляется в зону операции.

Официально Вашингтон объясняет усиление флота "борьбой с наркокартелями", включая венесуэльскую организацию Tren de Aragua, однако аналитики считают, что реальная цель — демонстрация силы и сигнал Москве, Пекину и Каракасу.

В начале октября Дональд Трамп уже анонсировал операции против наркокартелей на суше, назвав их продолжением кампании по "восстановлению контроля над Западным полушарием".

По мнению аналитиков Администрация Трампа фактически возрождает доктрину Монро, согласно которой вмешательство внешних держав в дела Западного полушария недопустимо.

На этом фоне Россия усилила взаимодействие с Венесуэлой: 26 октября в Каракас прибыл военный самолет, ранее связанный с группой "Вагнера", чей маршрут пролегал через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию. Это вызвало подозрения в поставках вооружений.

В Венесуэлу прибыл российский военный самолет Фото: Flight Radar 24

Китай также выступил против усиления американского присутствия в регионе. Представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что Пекин "выступает против любых шагов, нарушающих суверенитет Венесуэлы". Однако западные наблюдатели отмечают, что заявление носит скорее символический характер, учитывая агрессивные действия Китая в водах вокруг Тайваня.

Напомним, в начале октября Дональд Трамп уже анонсировал операции против наркокартелей на суше, назвав их продолжением кампании по "восстановлению контроля над Западным полушарием". А в сентябре США провели военную операцию, результатом которой стала ликвидация 11 террористов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua. Трамп также подчеркнул, что именно этот наркокартель несет ответственность за массовые убийства, наркоторговлю, торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также акты насилия и террора на территории США и Западного полушария.