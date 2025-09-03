США ударили по кораблю из Венесуэлы: Трамп заявил, что 11 "террористов" на борту убиты

США провели военную операцию, результатом которой стала ликвидация 11 террористов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

Американские военные нанесли удар по судну из Венесуэлы, которое якобы эксплуатировал наркокартель, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

"Сегодня американские военные нанесли смертельный удар в южной части Карибского бассейна по судну с наркотиками, которое вышло из Венесуэлы и эксплуатировалось одной из признанных нарко-террористических организаций", — написал Рубио.

Эту же информацию подтвердил президент США Дональд Трамп, который уточнил, что атакованное судно было связано с венесуэльским картелем Tren de Aragua, действующим под контролем президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"В результате удара 11 террористов были убиты", — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что удар был нанесен, когда корабль находился в международных водах.

Трамп также подчеркнул, что именно этот наркокартель несет ответственность за массовые убийства, наркоторговлю, торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также акты насилия и террора на территории США и Западного полушария.

Напомним, 29 августа стало известно, что США направили флот с морпехами к берегам Венесуэлы.

