Ликвидация Мадуро или удары по картелям: США направили флот с морпехами к берегам Венесуэлы, — СМИ

Штаты еще никогда не были так близки к вооруженному конфликту с Венесуэлой. Армия США может перехватить суда наркокартелей, разбомбить производство кокаина в джунглях и даже ликвидировать президента страны, отмечают американские чиновники.

Related video

Президент США Дональд Трамп отправил семь боевых кораблей с 4500 военнослужащими на борту к берегам Венесуэлы. В группу входят три эсминца с управляемыми ракетами "Томагавк", крейсер класса "Тикондерога" и минимум одна ударная подводная лодка, сообщило издание Axios.

Официально целью названа борьба с наркокартелями. Однако издание подчеркивает, что операция больше похоже на подготовку к захвату президента страны Николаса Мадуро.

"Если Мадуро потеряет власть, никто не будет плакать", — сказал один из чиновников администрации Трампа, знакомый с политическими дискуссиями.

Другой представитель администрации считает, что Трамп хочет осуществить операцию, аналогичную вторжению в Панаму в декабре 1989 года. Тогда целью солдат был диктатор Мануэль Норьега, которого обвинили в связях с колумбийской наркомафией.

Войска США вторглись в Панаму в рамках операции "Справедливая цель" и вывезли Норьегу в Штаты. Диктатор провел 20 лет в тюрьме по обвинению в торговле наркотиками.

"Президент запросил несколько вариантов. Мадуро должен быть готов к любым неожиданностям", — заявил третий американский чиновник.

Захват кораблей или ликвидация Мадуро: что могут сделать войска США в Венесуэле?

США никогда не были так близки к вооруженному конфликту с Венесуэлой. В состав направляемых сил входят 2,2 тысячи морских пехотинцев, которые являются частью сухопутных войск. Это не совсем типично для борьбы с наркокартелями, указывают авторы.

В Вашингтоне допускают активные действия армии США по перехвату судов, подозреваемых в контрабанде наркотиков, у берегов Венесуэлы. Один из чиновников заявил, что часть кораблей обязательно захватят или потопят.

Возможны также авиаудары. Источники предполагают, что целями могут стать малонаселенные районы джунглей, где возможно производят кокаин и ведут деятельность наркокартелей. Кроме этого, там может располагаться новый завод по производству боеприпасов, построенный Россией.

В окружении Трампа отмечают, что по Мадуро могут ударить беспилотником, так как он официально подозревается в терроризме.

Венесуэла на фоне планов Трампа решила мобилизовать ополчение: Николас Мадуро объявил о размещении 4,5 млн ополченцев по стране и заверив, что их якобы хорошо подготовили.

Напомним, в США готовы заплатить до 50 млн долларов за арест Мадуро. Администрация экс-президента Джо Байдена предлагала за это 25 млн долларов.