Ліквідація Мадуро або удари по картелях: США спрямували флот із морпіхами до берегів Венесуели, — ЗМІ

Штати ще ніколи не були так близькі до збройного конфлікту з Венесуелою. Армія США може перехопити судна наркокартелів, розбомбити виробництво кокаїну в джунглях і навіть ліквідувати президента країни, зазначають американські чиновники.

Related video

Президент США Дональд Трамп відправив сім бойових кораблів із 4500 військовослужбовцями на борту до берегів Венесуели. До групи входять три есмінці з керованими ракетами "Томагавк", крейсер класу "Тікондерога" і щонайменше один ударний підводний човен, повідомило видання Axios.

Офіційно метою названо боротьбу з наркокартелями. Однак видання підкреслює, що операція більше схожа на підготовку до захоплення президента країни Ніколаса Мадуро.

"Якщо Мадуро втратить владу, ніхто не плакатиме", — сказав один із чиновників адміністрації Трампа, знайомий із політичними дискусіями.

Інший представник адміністрації вважає, що Трамп хоче здійснити операцію, аналогічну вторгненню в Панаму в грудні 1989 року. Тоді метою солдатів був диктатор Мануель Нор'єга, якого звинуватили у зв'язках із колумбійською наркомафією.

Війська США вторглися в Панаму в межах операції "Справедлива мета" і вивезли Нор'єгу в Штати. Диктатор провів 20 років у в'язниці за звинуваченням у торгівлі наркотиками.

"Президент запросив кілька варіантів. Мадуро має бути готовий до будь-яких несподіванок", — заявив третій американський чиновник.

Захоплення кораблів або ліквідація Мадуро: що можуть зробити війська США у Венесуелі?

США ніколи не були так близькі до збройного конфлікту з Венесуелою. До складу спрямовуваних сил входять 2,2 тисячі морських піхотинців, які є частиною сухопутних військ. Це не зовсім типово для боротьби з наркокартелями, вказують автори.

У Вашингтоні допускають активні дії армії США з перехоплення суден, підозрюваних у контрабанді наркотиків, біля берегів Венесуели. Один із чиновників заявив, що частину кораблів обов'язково захоплять або потоплять.

Можливі також авіаудари. Джерела припускають, що цілями можуть стати малонаселені райони джунглів, де, можливо, виробляють кокаїн і ведуть діяльність наркокартелі. Крім цього, там може розташовуватися новий завод з виробництва боєприпасів, побудований Росією.

В оточенні Трампа зазначають, що по Мадуро можуть вдарити безпілотником, оскільки його офіційно підозрюють у тероризмі.

Венесуела на тлі планів Трампа вирішила мобілізувати ополчення: Ніколас Мадуро оголосив про розміщення 4,5 млн ополченців по країні і запевнив, що їх нібито добре підготували.

Нагадаємо, у США готові заплатити до 50 млн доларів за арешт Мадуро. Адміністрація експрезидента Джо Байдена пропонувала за це 25 млн доларів.