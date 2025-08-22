"Борьба с империализмом": Венесуэла готовится к войне с США (видео)

Венесуэла мобилизует ополчение после заявления США о размещении военных сил в водах Латинской Америки. А президент Николас Мадуро уже заявил, что "ни одна империя не тронет священную землю Венесуэлы".

Обострение ситуации произошло после того, как Соединенные Штаты удвоили вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро, и увеличили численность кораблей, которые дислоцируются у берегов Венесуэлы, в защиту Мадуро уже высказался Китай, пишет SL Guardian.

Мадуро заявил о сборе народного ополчения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в начале недели о размещении 4,5 миллионов ополченцев по всей стране, заверив, что "они хорошо подготовлены".

Правительство США подтвердило, что отдало приказ о переброске военно-морских сил в регион для сдерживания угрозы со стороны наркокартелей. 18 августа стало известно, что три эсминца ВМС США и около 4000 военнослужащих прибудут к границе территориальных вод Венесуэлы до конца этой недели.

Однако уже на следующий день представитель Министерства обороны США заявил, что в настоящее время в этом районе нет американских кораблей, и они не получали приказа туда направиться. Протяженность береговой линии Венесуэлы составляет почти 4000 км.

Но Мадуро заявил, что "странные и нелепые" угрозы США это "гнилые перепевы", не уточнив, что именно он имеет в виду.

Николаса Мадуро в США считают нелегитимным Фото: Getty Images

"Мы защищаем наши моря, наше небо и наши земли. Мы их освободили. Мы их охраняем и патрулируем. Ни одна империя не тронет священную землю Венесуэлы, как и не должна тронуть священную землю Южной Америки", — подчеркнул он в своей речи.

Пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Ливитт задали вопрос о возможном развертывании войск в Венесуэле после сообщений о наращивании военной мощи. "Президент Дональд Трамп действовал предельно ясно и последовательно. Он готов использовать все имеющиеся у Америки ресурсы, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности", — сказала она.

Она также подтвердила позицию правительства США о том, что Мадуро "не является легитимным президентом". Вашингтон и Каракас не имеют официальных двусторонних дипломатических отношений с 2019 года.

Мадуро отверг обвинения Вашингтона в незаконном обороте наркотиков, заявив в своем заявлении, что США прибегают к "угрозам и клевете". И пообещал активизировать мобилизацию рабочих и крестьян в народную милицию.

"Ракеты и винтовки для рабочего класса, чтобы защитить нашу родину", — сказал он после встречи с послом Китая в Каракасе. Официальный Пекин уже заявил, что осуждает военное присутствие США вблизи Венесуэлы на фоне мобилизации Мадуро ополченцев. Представитель МИД КНР Мао Нин призвала США предпринять шаги, способствующие миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне, отвергая при этом "вмешательство внешних сил во внутренние дела Венесуэлы под любым предлогом".

Напомним, Трамп удвоил награду до 50 миллионов долларов за арест президента Венесуэлы, которому предъявлены обвинения в хранении наркотиков в США.

Ранее Николас Мадуро критиковал власти Украины и ЕС. И заявлял, что в войне России против Украины уничтожают "народы Советского Союза".