США вдарили по кораблю з Венесуели: Трамп заявив, що 11 "терористів" на борту вбиті

США здійснили військову операцію, результатом якої стала ліквідація 11 терористів венесуельського наркокартелю Tren de Aragua.

Американські військові завдали удару по судну з Венесуели, яке нібито експлуатував наркокартель, повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

"Сьогодні американські військові завдали смертельного удару в південній частині Карибського басейну по судну з наркотиками, яке вийшло з Венесуели і експлуатувалося однією з визнаних нарко-терористичних організацій", — написав Рубіо.

Цю ж інформацію підтвердив президент США Дональд Трамп, який уточнив, що атаковане судно було пов’язане з венесуельським картелем Tren de Aragua, що діє під контролем президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

"В результаті удару 11 терористів було вбито", — зазначив Трамп.

Він підкреслив, що удар був завданий, коли корабель перебував у міжнародних водах.

Трамп також наголосив, що саме цей наркокартель несе відповідальність за масові вбивства, наркоторгівлю, торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, а також акти насильства і терору на території США і Західної півкулі.

