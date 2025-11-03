Восемь войн прекратил, но одну может начать: Трамп хочет ввести войска в Мексику

Администрация Дональда Трампа начала детальное планирование новой миссии по отправке американских войск и сотрудников разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями.

О том, что президент США собирается отправить войска в Мексику, сообщили два американских чиновника и два бывших высокопоставленных чиновника США, знакомых с ходом грядущей операции, сообщает NBC News.

Клаудия Шейнбаум, по мнению Трампа, не справляется с картелями Фото: Dra. Claudia Sheinbaum/X

Начальная стадия подготовки к потенциальной миссии, которая будет включать наземные операции на территории Мексики, уже началась, сообщили два действующих американских чиновника. Однако как заявили инсайдеры, обсуждение масштабов миссии еще продолжается, и окончательное решение пока не принято.

По словам двух действующих чиновников, американские военнослужащие, многие из которых будут из Объединенного командования специальных операций, будут действовать под руководством разведывательного сообщества США, что известно как статус, предусмотренный Разделом 50. Они также отметили участие сотрудников ЦРУ.

Відео дня

Миссия США с использованием американских сил для нанесения ударов по объектам наркокартелей в Мексике открыла бы новый фронт в военной кампании президента Дональда Трампа против наркокартелей в Западном полушарии. До сих пор администрация сосредоточилась на Венесуэле и наносила удары по предполагаемым судам, перевозящим наркотики.

Трамп считает, что надо вторгнуться в Мексику для борьбы с наркокартелями

Планируемая в настоящее время миссия разительно отличается от операций, которые проводили предыдущие администрации США: те без лишнего шума направляли в Мексику группы ЦРУ, военных и правоохранительных органов для поддержки местной полиции и армейских подразделений, борющихся с картелями, но не для принятия прямых мер против них.

Если миссии Трампа против Мексики будет дан окончательный зеленый свет, администрация планирует сохранять вокруг нее секретность и не предавать гласности действия, связанные с ней, как это было с недавними взрывами предполагаемых судов, перевозивших наркотики, сообщили два действующих и два бывших чиновника США.

"Администрация Трампа намерена использовать общеправительственный подход для борьбы с угрозами, которые картели представляют для американских граждан", — заявил высокопоставленный представитель администрации, комментируя планы Белого дома.

ЦРУ отказалось от комментариев. Пентагон переадресовал вопросы Белому дому.

В рамках новой планируемой миссии американские войска в Мексике будут в основном использовать беспилотники для нанесения ударов по нарколабораториям, а также членам и лидерам наркокартелей, сообщили два действующих и два бывших американских чиновника. Некоторые из беспилотников, которые будут использовать спецназ, требуют присутствия операторов на земле для эффективного и безопасного использования.

В феврале 2025 года Госдепартамент США внес шесть мексиканских наркокартелей, а также MS-13 и венесуэльскую банду "Трен де Арагуа" в список иностранных террористических организаций, предоставив американским разведывательным агентствам и военным подразделениям широкие полномочия для ведения шпионажа и тайных операций против преступных сетей. Ранее в этом месяце Дональд Трамп публично признал, что санкционировал тайные операции ЦРУ на территории Венесуэлы, и заявил, что его администрация может наносить удары по объектам наркокартелей на суше.

В апреле стало известно, что в Белом доме рассматривают возможность нанесения ударов с использованием беспилотников по наркокартелям в Мексике. По словам инсайдеров, в Белом доме пока еще не решили, насколько активными должны быть действия в Мексике в рамках борьбы с наркокартелями.

В отличие от Венесуэлы, миссия, планируемая в Мексике, не направлена ​​на подрыв правительства страны, заявили два действующих и два бывших чиновника США.

После апрельской публикации NBC президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила на пресс-конференции.

Трамп заявил, что Мексикой "правят" картели, а не Шейнбаум Фото: Скриншот

"Мы отвергаем любую форму вмешательства. Это было совершенно ясно: Мексика координирует и сотрудничает, но не подчиняется", — заявила она.

В Белом доме предпочли бы координировать действия с мексиканским правительством при проведении любой новой миссии против наркокартелей, однако официальные лица не исключают возможности действий без такой координации.

С начала сентября 2025 года Трамп руководил военной операцией против судов в водах у берегов Венесуэлы, которые, по утверждениям его администрации, предназначались для контрабанды наркотиков в США. Пентагон заявил, что в результате 15 ударов по 16 судам в Карибском море и Тихом океане погибли 64 человека, включая членов "Трен де Арагуа" из Венесуэлы. Официальные лица не разглашают имена и другие подробности о погибших.

В Белом доме и Пентагоне не предоставили никаких доказательств, подтверждающих ее утверждения относительно судов, атакованных в Карибском море.

Клаудия Шейнбаум уже разрешила ЦРУ расширить разведывательные полеты, начатые еще при Джо Байдене. Под ее руководством Мексика разместила 10 000 военнослужащих на границе с США, увеличила объемы изъятий фентанила и экстрадировала в США 55 высокопоставленных членов картеля. Но Трамп заявил, что хотя президент Мексики и "выдающаяся" женщина, но страной "правят картели".

Напомним, ранее Дональд Трамп уже пригрозил вторжением США в Нигерию.

А после "хорошего" разговора с Си Цзиньпинем президент США приказал возобновить ядерные испытания, которые не проводились уже около 30 лет.