"Будет быстро, жестоко и сладко": Трамп пригрозил вторжением США в Нигерию

Президент США Дональд Трамп пригрозил правительству Нигерии военным вторжением американской армии, если то не прекратит "позволять убийства христиан".

Дональд Трамп также пригрозил нигерийскому правительству прекращением любой помощи и поддержки страны. Об этом президент США объявил на своей странице в социальной сети Truth Social вечером 1 ноября.

Американский лидер угрожает, что войска США войдут в Нигерию, чтобы "полностью уничтожить исламских террористов", если ситуация в стране не изменится.

"Если правительство Нигерии продолжит позволять убийства христиан, США немедленно прекратят любую помощь и поддержку Нигерии и, вполне возможно, войдут в эту опозоренную страну с "оружием в руках", чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства", — написал Трамп.

Скриншот | Дональд Трамп пригрозил Нигерии вторжением

К тому же президент США сообщил, что поручает американскому военному руководству "подготовиться к возможным действиям". Правительству страны он также высказал предупреждение о том, что необходимо "действовать быстро".

"Если мы атакуем, это будет быстро, жестоко и сладко — так же, как террористические бандиты атакуют наших ДОРОГИХ христиан!", — заявил Дональд Трамп.

Стоит заметить, что накануне президент США писал в соцсетях о том, что христиане сталкиваются с "экзистенциальной угрозой в Нигерии". Он заявлял также, что "тысячи христиан убивают", возлагая ответственность за это на "радикальных исламистов".

"Этим я объявляю Нигерию "страной, вызывающей особую обеспокоенность", — отметил Дональд Трамп.

Он также утверждает, что в Нигерии убили 3 100 христиан.

Трамп угрожает Нигерии вторжением: что происходит в стране

Из открытых источников известно, что в последнее время представители христианства сталкиваются с масштабной волной преследований в Нигерии. Данные Европейского парламента свидетельствуют о том, что на протяжении 2019-2023 годов около 17 000 христиан были убиты преднамеренно, а по состоянию на 2025 год более 7 000 христиан убили в Нигерии.

