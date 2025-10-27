Трамп заявил, что приближается окончание войны между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп, который уверяет, что заканчивает войны, заявил о перспективах своих миротворческих усилий в вопросе российско-украинского противостояния.

Глава Белого дома во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One по пути в Японию с официальным визитом выразил уверенность, что сможет урегулировать этот вопрос.

"Я решил восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией-Украиной это произойдет", – заявил политик

В разговоре он также подчеркнул, насколько важны мирные переговоры и соглашения, которые должны последовать за ними, для спасения миллионов жизней и укрепления репутации США в мире.

Войны, которые якобы прекратил Дональд Трамп

Репортеры не обошли стороной вопрос и о "Буревестнике", которым Путин якобы показывает свою мощь Штатам.

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, самая мощная в мире, прямо у их берегов. Нам не нужно уходить на 8000 миль. Путин должен положить конец войне — война, которая должна была занять неделю, идет уже четвертый год. Вот чем он должен заниматься, вместо того чтобы испытывать ракеты", – заявил в ответ Трамп.

Тем временем СМИ со ссылкой на главу российского МИДа Сергея Лаврова пишут о том, что Путин якобы "готов принять американскую концепцию по Украине" и уже почти готов "двигаться дальше". Но пока, по его словам, стороны "договорились взять паузу".

По данным Onet, ключевыми пунктами США являются прекращение огня в Украине, а не мирное соглашение, фактическое признание оккупированных Россией украинских территорий (путем отсрочки обсуждений вопроса на 49 или 99 лет), отмена большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе – и восстановление энергетического сотрудничества.

В США пока никак не отреагировали на слова Лаврова.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в свою очередь считает, что в подобные намерения главы Кремля можно будет поверить только после прекращения огня.

"До этого – это все пустые разговоры во избежание дополнительных санкций. После провала визита Дмитриева в США, который должен был договориться о том, чтобы новых санкций не было, России ждут новые удары, в частности они касаются криптовалют. Поэтому россияне хотят снова попытаться выиграть время, но не прекращать войну", – подчеркнул он.



По его словам, подобную миротворческую риторику в Москве выбрали накануне встречи Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином.

