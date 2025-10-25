Война в Украине будет длиться годами: о чем говорит отмена саммита Трампа и Путина, — WSJ

Журналист Ярослав Трофимов считает, что российский президент Путин все еще убежден, что сможет победить в войне на истощение против Украины, тогда как для Украины нынешняя ситуация пока далека от поражения, несмотря на трудности и рост потерь.

После того, как в Кремле отказались прекратить огонь, а саммит Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште отменился, по мнению журналиста начала вырисовываться мрачная перспектива того, что война России против Украины будет продолжаться еще в течение многих лет, пишет издание The Wall Street Journal.

В статье Ярослава Трофимова отмечается, что если президент Украины Владимир Зеленский согласится на требование Путина отказаться от стратегических городов на востоке Донецкой области в обмен на прекращение огня, которое вряд ли продлится долго, он столкнется с протестами внутри Украины. В то же время из-за изменения характера боевых действий, связанного с дронами, ни одна из сторон не сможет взять под контроль значительные территории.

Трофимов цитирует бывшего высокопоставленного члена администрации Зеленского, который заявил, что война с Россией, вероятно, продлится еще много лет, поскольку обе стороны имеют возможность продолжать борьбу, и закончится либо крахом РФ, либо исчезновением независимой Украины.

Война в Украине подходит к критическому рубежу

В статье отмечается, что в январе 2026 года наступит момент, когда полномасштабная война России против Украины продлится дольше, чем война Советского Союза против нацистской Германии. Это является важным психологическим маркером, потому что российский диктатор пытается представить войну против Украины как повторение войны против немецких нацистов.

Путин скоро будет воевать с Украиной дольше, чем СССР воевал с нацистами Фото: Flickr

При этом продвижение российских оккупантов крайне медленное — с ноября 2022 года Россия смогла завоевать лишь 1% Украины ценой более миллиона погибших и покалеченных российских солдат, отмечает автор.

Кроме того, развитие индустрии украинских дальнобойных дронов быстро меняет баланс сил.

"Во времена царей или Сталина большой силой России было то, что она была настолько велика, что всегда могла просто поглотить армии вторжения. Теперь, когда Украина получила возможность проникнуть столь глубоко в Россию и поразить различные части ее инфраструктуры, эта необъятность стала уязвимостью", — сказал бывший командующий армии США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Удары по российским НПЗ критичны для РФ

Ни одна система противовоздушной обороны не может прикрыть все эти потенциальные цели. Особенно уязвимой для дальнобойных ударов Украины оказалась российская нефтегазовая промышленность, которая является основным источником дохода для Путина.

Взрыв на Рязанском НПЗ Фото: X / bayraktar_1love

По словам регионального аналитика нефтегазовой отрасли Erste Group в Будапеште Тамаша Плетсера, на западе России есть от 25 до 30 "чрезвычайно чувствительных точек".

"Если вы сможете их бомбить, России конец", — заявил он изданию.

Пожар на НПЗ в Пролетарске Фото: 161.ru

Россия тем временем атакует инфраструктуру Украины, особенно электросети. Цели страны-агрессора остаются теми же, что и четыре года назад — установление марионеточного режима в Киеве и аннексия значительной части страны, констатирует Трофимов.

На этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что прекращение огня на предложенных России условиях неприемлемо, потому что "оставит огромную часть Украины под властью нацистского режима".

А глава Мюнхенской конференции по безопасности, который был послом в Вашингтоне, Вольфганг Ишингер заявил WSJ, что окончание войны без достижения ее главной цели политически опасно для Путина.

"Отказаться от войны и принять прекращение огня очень трудно для того, кто начал войну, которая привела к очень значительному количеству жертв. Этому человеку нужно будет учесть, что скажут матери погибших солдат", — сказал он.

Что приведет к развалу Российской Федерации

В то же время Ишингер считает, что чем дольше продлится война, тем хуже будет негативная реакция на нее в России.

Протесты в РФ не исключены Фото: RTVI

"Мы продолжаем ждать, что произойдет политический коллапс России, как это произошло с Германией в 1918 году, когда она проиграла войну, несмотря на то, что в то время на немецкой земле не было ни одного вражеского солдата. Этот коллапс сейчас не происходит. Но рано или поздно такие вещи всегда случаются", — сказал российский экономист Константин Сонин, который сейчас является профессором Школы государственной политики Чикагского университета.

Научный сотрудник Центра Карнеги Россия Евразия в Берлине Александра Прокопенко, которая была советником Центрального банка России до 2022 года, сказала WSJ, что российская экономика остается относительно устойчивой, но это не может продолжаться вечно.

"Не то чтобы у них закончились деньги. Но они больше не смогут финансировать ситуацию традиционными способами, через налоги, через хирургическое сокращение расходов. Они больше не смогут поддерживать иллюзию, что ничего существенного не происходит", — пояснила она.

По словам Прокопенко, возможными путями для России будут увеличение печати денег, стимулирование инфляции, резкое сокращение социального обеспечения и замена действующей системы набора добровольцев для участия в боях в Украине принудительной мобилизацией. И это может стать причиной беспорядков.

Мобилизация в РФ может привести к протестам Фото: РИА Новости

