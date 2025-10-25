Три важных вопроса для Путина: посланник Кремля рассказал, что РФ требует от Украины

Специальный посланник Кремля и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, которого Путин отправил в Вашингтон на переговоры, заявил, что решение по урегулированию войны в Украине может быть найдено "достаточно быстро", если будут учтены три важных для РФ вопроса.

Дмитриев в эфире Fox News заявил, что "США, Украина и Россия понимают, каким может быть решение, и мы надеемся, что оно будет достигнуто в разумной временной перспективе".

Путин отправил Кирилла Дмитриева в Вашингтон на переговоры

Ведущая спросила, каким именно может быть решение по урегулированию войны в Украине.

"Я преимущественно сосредоточен на экономике, инвестициях и общих отношениях с США, а также на том, чтобы убедиться, что диалог продолжается. Но, я думаю, есть несколько элементов. Один из них – это гарантии безопасности для Украины. И Россия сказала "да", Россия открыта к гарантиям безопасности для Украины", - заявил Дмитриев.

И начал сентенцию про "русскоязычное" население.

Відео дня

"Точно есть вопрос территорий, где есть русское население, которое было атаковано украинскими войсками еще до начала конфликта (давний нарратив, придуманный РФ для оправдания агрессии против Украины – ред.). И есть вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России. То есть не так много вопросов на столе. И из-за понимания того, как они могут быть решены дипломатическим путем, решение может быть найдено достаточно быстро", — заявил Дмитриев.

Посланник Путина также похвалил президента США Дональда Трампа, отметив "прогресс" в урегулировании войны при его президентстве.

"Прежде всего, президент Трамп избежал эскалации до Третьей мировой войны. Второе – он добился первого перемирия по энергетической инфраструктуре, которое у нас было. И, в-третьих, он действительно понял российскую позицию", – сказал посланник Кремля.

А в эфире CNN он сообщил, что "встреча между Трампом и Путиным состоится – но, вероятно, позже".

"Я думаю, что встреча отложена – она должна быть хорошо подготовлена нашими дипломатами", – сказал Дмитриев.

Кирилл Дмитриев также заявил, что диалог между Россией и США будет продолжен.

Кирилл Дмитриев явился в США на переговоры Фото: Getty Images

"Это, безусловно, возможно только в том случае, если интересы России будут учтены и к ним будут относиться с уважением", — заявил ранее Дмитриев агентству Reuters.

Дмитриев отказался сообщить, с кем именно он встречается, и предсказал, что санкции США в отношении нефтяных компаний дадут обратный эффект.

"Они приведут лишь к тому, что бензин на американских заправках станет дороже»", — сказал посланник Путина.

Американское информационное агентство Axios сообщило, что Дмитриев встретится со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом в Майами в суботу и с другими людьми, імена которых он не назвал.

Напомним, 24 октября Кирилла Дмитриева отправили в США для "официальных" переговоров после введения санкций против российского нефтяного сектора и отмены саммита в Будапеште между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.