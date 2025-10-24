Санкции работают: Путин срочно отправил своего главного экономиста на переговоры к Трампу

Кирилл Дмитриев отправился в США для "официальных" переговоров спустя несколько дней после того, как Трамп ввел санкции против Москвы.

Главный экономический посланник России прибыл в Соединенные Штаты для "официальных" переговоров всего через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых жестких санкциях в отношении России, сообщили CNN источники, осведомленные о визите.

По словам инсайдеров сточников, ожидается, что глава Российского суверенного фонда благосостояния (РФПИ) и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа "для продолжения обсуждения отношений между США и Россией".

Визит проходит на фоне растущего недовольства США нежеланием Кремля прекратить войну в Украине и заявления Трампа об отмене запланированного саммита с Путиным в Будапеште.

Администрация Трампа 22 октября ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла", призвав Москву к немедленному прекращению огня в войне с Украиной.

Владимир Путин поспешно заявил, что санкции окажут незначительное влияние на российскую экономику, назвав их попыткой оказать давление на Москву.

"Ни одна уважающая себя страна никогда ничего не делает под давлением", — заявил он уже 23 октября.

Российский президент заявил, что в разговоре с Трампом он предупреждал, что санкции повлияют на мировые цены на нефть, в том числе в США.

Кирилл Дмитриев, который был видным сторонником Кремля в вопросе более тесного экономического сотрудничества между Россией и США, недавно предложил построить туннель "Трамп-Путин" между Аляской и Дальним Востоком России.

Кто такой Кирилл Дмитриев

Родившийся в советское время в Киеве и получивший образование в Гарварде и Стэнфорде в США, Кирилл Дмитриев работал консультантом в американской консалтинговой фирме McKinsey и инвестиционным банкиром в Goldman Sachs. Его отец - ученый-биолог с мировым именем. Александр Дмитриев – многолетний заведующий Лабораторией иммунитета растений Института клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины.

Дмитриев женат на Наталье Поповой — российской бизнесвумен и дочери олигарха Александра Попова. У пары есть сын. Попова - однокурсница и близкая подруга младшей дочери российского диктатора Катерины Путиной (Тихоновой).

Кирилл Дмитриев и Путин Фото: ТАСС

Дмитриев был среди контактеров с Трампом еще во время его первой каденции в Белом доме. В 2017 году, он был неофициальным представителем Путина в контактах с администрацией президента США.

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины в феврале 2022 года Дмитриев попал под санкции Министерства финансов США, которые назвали его "близким соратником Путина" и его семьи.

В апреле Дмитриев стал первым российским официальным лицом, посетившим Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину. В то время его визит, в ходе которого он встретился со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, рассматривался как важный шаг в потеплевших тогда отношениях между Кремлем и Белым домом.

Источник сообщил CNN в апреле, что правительство США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в США.

