Санкції працюють: Путін терміново відправив свого головного економіста на переговори до Трампа

Кирило Дмитрієв вирушив до США для "офіційних" переговорів за кілька днів після того, як Трамп ввів санкції проти Москви.

Головний економічний посланник Росії прибув до Сполучених Штатів для "офіційних" переговорів лише за кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про нові жорсткі санкції щодо Росії, повідомили CNN джерела, обізнані про візит.

За словами інсайдерів, очікується, що голова Російського суверенного фонду добробуту (РФПІ) і спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв зустрінеться з представниками адміністрації Трампа "для продовження обговорення відносин між США і Росією".

Візит відбувається на тлі зростаючого невдоволення США небажанням Кремля припинити війну в Україні та заяви Трампа про скасування запланованого саміту з Путіним у Будапешті.

Адміністрація Трампа 22 жовтня ввела санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснефти" і "Лукойла", закликавши Москву до негайного припинення вогню у війні з Україною.

Володимир Путін поспішно заявив, що санкції матимуть незначний вплив на російську економіку, назвавши їх спробою чинити тиск на Москву.

"Жодна країна, яка поважає себе, ніколи нічого не робить під тиском", — заявив він уже 23 жовтня.

Російський президент заявив, що в розмові з Трампом він попереджав, що санкції вплинуть на світові ціни на нафту, зокрема у США.

Кирило Дмитрієв, який був видним прихильником Кремля в питанні тіснішого економічного співробітництва між Росією і США, нещодавно запропонував побудувати тунель "Трамп-Путін" між Аляскою і Далеким Сходом Росії.

Хто такий Кирило Дмитрієв

Народжений за радянських часів у Києві, Кирило Дмитрієв, який здобув освіту в Гарварді та Стенфорді у США, працював консультантом в американській консалтинговій фірмі McKinsey та інвестиційним банкіром у Goldman Sachs. Його батько — вчений-біолог зі світовим ім'ям. Олександр Дмитрієв — багаторічний завідувач Лабораторії імунітету рослин Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

Дмитрієв одружений з Наталією Поповою — російською бізнесвумен і дочкою олігарха Олександра Попова. У пари є син. Попова — однокурсниця і близька подруга молодшої дочки російського диктатора Катерини Путіної (Тихонової).

Кирило Дмитрієв і Путін Фото: ТАСС

Дмитрієв був серед контактерів із Трампом ще під час його першої каденції в Білому домі. У 2017 році, він був неофіційним представником Путіна в контактах з адміністрацією президента США.

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України в лютому 2022 року Дмитрієв потрапив під санкції Міністерства фінансів США, які назвали його "близьким соратником Путіна" і його сім'ї.

У квітні Дмитрієв став першою російською офіційною особою, яка відвідала Вашингтон після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У той час його візит, під час якого він зустрівся зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом, розглядався як важливий крок у потеплілих тоді відносинах між Кремлем і Білим домом.

Джерело повідомило CNN у квітні, що уряд США тимчасово зняв санкції з Дмитрієва, щоб дозволити Держдепартаменту видати йому візу для в'їзду в США.

