Трамп незадоволений Путіним: у Білому домі пояснили, чому США вдарили по нафтобізнесу РФ (відео)

Санкції націлені на нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл", на частку яких загалом припадає понад 5% світового видобутку нафти, і знаменують собою різкий розворот позиції Трампа, який тільки минулого тижня заявив, що він і Путін незабаром проведуть саміт у Будапешті, щоб спробувати покласти край війні в Україні.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт провела брифінг для журналістів і відповіла, чому президент США після "продуктивної" телефонної розмови з російським президентом скасував саміт у Будапешті і ввів санкції проти російських нафтових компаній.

Керолайн Лівітт заявила, що Трамп незадоволений Путіним

"Що саме призвело до такого різкого повороту подій, що сталося протягом останнього тижня, завдяки чому ми перемістилися з пункту А в пункт Б?" — запитав журналіст.

Лівітт заявила, що Трамп завжди стверджував, що введе санкції проти Росії, коли вважатиме це доречним і необхідним. І вчора був "саме той самий день".

"Думаю, президент також давно висловлював своє невдоволення Володимиром Путіним і, чесно кажучи, обома сторонами цієї війни. І він завжди говорив, що для укладення хорошої мирної угоди обидві сторони мають бути в ній зацікавлені. Але він відчуває, що останнім часом з російського боку не спостерігається достатнього інтересу і достатніх дій для просування до миру", — заявила прессекретарка.

Вона уточнила, що зустріч Путіна і Трампа все ще можлива і "вся адміністрація" сподівається, що одного разу вона відбудеться.

"Але ми хочемо переконатися, що ця зустріч принесе відчутний позитивний результат. І що президент проведе її з користю", — повідомила Лівітт.

Вона зазначила, що Дональд Трамп "неймовірно зайнятий" і вже всі "втомилися" висвітлювати його діяльність і переміщення. І наступного тижня він вирушить до Азії.

"Ми хочемо переконатися, що президент використовує свій час із користю. А президент не хоче витрачати його даремно. Він сказав, що телефонна розмова держсекретаря (Марко Рубіо — ред.) з Лавровим змусила президента Трампа повірити, що президент Путін або росіяни не хочуть мирної угоди. Це була не єдина причина. Ні, я думаю, держсекретар Рубіо вважав, що ця розмова була дійсно продуктивною. Але, знову ж таки, президент хоче переконатися, що його зустріч із президентом Путіним буде проведена з користю", — повідомила прес-секретар, зазначивши, що Трамп хоче "бачити дії, а не просто розмови".

І він дуже мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході. Лівітт повторила, що Дональд Трамп хоче, щоб війна в Україні закінчилася і говорить про це вже дев'ять місяців. І його "дедалі більше дратує відсутність прогресу з обох боків цієї війни".

