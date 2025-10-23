Провал саміту в Будапешті: чому Путін помилився у грі з Трампом, — The Telegraph

Після скасування запланованої зустрічі президентів Росії та США в Угорщині, Вашингтон оголосив про підготовку нових санкцій проти Росії. Ба більше, адміністрація Трампа розглядає можливість дозволити Україні використання ракет великої дальності, відкинувши побоювання про ескалацію. Аналітик пояснив, чому в Москві помилилися з прогнозами щодо рішень нового американського президента.

На тлі анонсованого саміту в Будапешті багато аналітиків побачили в цьому підтвердження підозр, що Москва має намір виграти час, ведучи Трампа за собою. Американського президента звинуватили в наївності — ніби Білий дім знову повірив у можливість дипломатичного прориву в питанні миру в Україні, на який Кремль від самого початку не розраховував. Однак подальші події показали, що ситуація розвивається інакше. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Через дипломатичні невдачі адміністрація Трампа почала коригувати стратегію тиску на Кремль — від санкцій до обговорення поставок крилатих ракет "Томагавк" Україні.

Після серпневого саміту на Алясці Вашингтон надав Києву додаткову розвідувальну підтримку для ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Результати не змусили на себе чекати: дві атаки українських безпілотників завдали серйозної шкоди об'єктам у Самарській області — заводу "Газпрому" в Оренбурзі та Новокуйбишевському НПЗ "Роснефть".

У результаті Росія втратила частину експортних потужностей, а загальний рівень неробочого обладнання, за оцінками, зріс з 22% до 38%, що обходиться бюджету країни в десятки мільйонів доларів щодня.

Реакція Кремля і політика тиску

Москва тим часом відповідає звичною риторикою — російська влада намагається демонструвати незворушність і погрожує "каральними заходами". Так голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що "відповідь буде жорсткою та асиметричною", а заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв попередив про "погані наслідки для всіх".

Однак джерела у Вашингтоні зазначають, що адміністрація Трампа має намір продовжувати політику тиску. США вже підготували пакет нових санкцій проти Росії і розглядають часткове зняття обмежень на використання Україною ракет великої дальності.

Путін, за словами аналітиків, опинився в непростій ситуації: дипломатичне маневрування дає дедалі менше результатів, а наслідки українських ударів по інфраструктурі стають дедалі відчутнішими.

"За заголовками про численні спроби укласти угоду, Росія тепер перебуває під реальним тиском. Можливо, Путін зараз не вважає пропозицію Трампа про припинення вогню вигідною, але незабаром він може пошкодувати про свою непоступливість", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, США анонсували рішення про нові санкції проти РФ за війну проти України. Міністр фінансів Скотт Бессент повідомив про "значний поштовх" у питанні про накладення санкцій проти Кремля вже найближчим часом.

А 22 жовтня видання The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація американського президента нібито дозволила Україні використовувати деякі види ракет великої дальності, поставлених західними союзниками, для атак на РФ. Однак пізніше сам Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, що це фейкова інформація.

"США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не надходили і що б Україна з ними не робила!" — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня в місті Копейську в Челябінській області РФ пролунали вибухи в районі місцевого підприємства ВПК. Тим часом раніше Путін узяв участь у ядерних навчаннях і показав пуск ракети "Ярс".