Нові санкції США проти нафтових гігантів Кремля: як це вплине на економіку РФ

США ввели нові санкції проти найбільших нафтових компаній Росії — "Лукойла" і "Роснефти". Ці обмеження можуть серйозно вдарити по економіці РФ і скоротити обсяги експорту російської нафти.

Зазначається, що нафтогазовий сектор забезпечує близько чверті всіх доходів російського бюджету. Основними покупцями російської нафти залишаються Індія і Китай, які тепер ризикують потрапити під вторинні санкції США в разі продовження співпраці з підсанкційними компаніями. Про це повідомляє видання BBC.

Колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту США щодо санкцій Едвард Фішман зазначив, що ефективність нових заходів залежатиме від готовності Вашингтона діяти рішуче.

"Питання в тому, чи будуть США реально погрожувати вторинними санкціями китайським банкам, трейдерам з ОАЕ та індійським НПЗ, які працюють з "Роснефтью" або "Лукойлом". У короткостроковій перспективі можна очікувати скорочення обсягів угод із російською нафтою", — заявив він.

Одним із наслідків санкцій стало зростання світових цін на нафту, що спостерігається після офіційного оголошення обмежень. Водночас експерти вважають, що цей ефект може бути тимчасовим.

Науковий співробітник Центру досліджень міжнародної безпеки Сіднейського університету доктор Стюарт Ролло вважає, що в довшій перспективі ціни стабілізуються. "Я не очікую тривалого зростання вартості нафти, якщо тільки США не забезпечать суворе дотримання вторинних санкцій, пов'язаних із судноплавством і фінансовими операціями цих компаній", — заявив він в інтерв'ю BBC.

Нагадаємо, що США запровадили нові санкції проти Кремля ввечері 22 жовтня. Під суттєві обмеження потрапили дві найбільші російські нафтові компанії — "Лукойл" і "Роснефть". У пресрелізі Міністерства фінансів США зазначено, що рішення ухвалено через "відсутність серйозної прихильності Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".

Президент США Дональд Трамп 22 жовтня заявив, що скасував зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті. Він також зазначив, що США "довго чекали" моменту для введення нових санкцій проти РФ, і зараз "настав час".