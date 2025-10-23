Новые санкции США против нефтяных гигантов Кремля: как это повлияет на экономику РФ

США ввели новые санкции против крупнейших нефтяных компаний России — "Лукойла" и "Роснефти". Эти ограничения могут серьезно ударить по экономике РФ и сократить объемы экспорта российской нефти.

Отмечается, что нефтяно-газовый сектор обеспечивает около четверти всех доходов российского бюджета. Основными покупателями российской нефти остаются Индия и Китай, теперь рискующие попасть во вторичные санкции США в случае продолжения сотрудничества с подсанкционными компаниями. Об этом сообщает издание BBC.

Бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента США по санкциям Эдвард Фишман отметил, что эффективность новых мер будет зависеть от готовности Вашингтона действовать решительно.

"Вопрос в том, будут ли США реально угрожать вторичными санкциями китайским банкам, трейдерам из ОАЭ и индийским НПЗ, работающим с "Роснефтью" или "Лукойлом". В краткосрочной перспективе можно ожидать сокращения объемов сделок с российской нефтью", — заявил он.

Одним из последствий санкций стал рост мировых цен на нефть, наблюдаемый после официального объявления ограничений. В то же время, эксперты считают, что этот эффект может быть временным.

Научный сотрудник Центра исследований международной безопасности Сиднейского университета доктор Стюарт Ролло считает, что в более длинной перспективе цены стабилизируются. "Я не ожидаю длительного роста стоимости нефти, если только США не обеспечат строгое соблюдение вторичных санкций, связанных с судоходством и финансовыми операциями этих компаний", — заявил он в интервью BBC.

Напомним, что США ввели новые санкции против Кремля вечером 22 октября. Под существенные ограничения попали две крупнейшие российские нефтяные компании — "Лукойл" и "Роснефть". В пресс-релизе Министерства финансов США указано, что решение принято из-за "отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для прекращения войны в Украине".

Президент США Дональд Трамп 22 октября заявил, что отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште. Он также отметил, что США "долго ждали" момента для введения новых санкций против РФ, и сейчас "пришло время".