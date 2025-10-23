США ввели новые санкции против Кремля: под ограничения попали крупнейшие нефтяные компании РФ
Министерство финансов США официально объявило о введении новых санкций против Кремля из-за нежелания РФ завершать войну в Украине. Под значительные ограничения попали две крупнейшие нефтяные компании России.
США приняли решение о наложении санкций против "Лукойла" и "Роснефти" и их дочерних компаний. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов США, обнародованном вечером 22 октября.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США вводит дополнительные санкции из-за отсутствия серьезной преданности России мирному процессу для прекращения войны в Украине", — говорится в новости Минфина.
В то же время в ведомстве отметили, что США будут продолжать выступать за мирное урегулирование войны в Украине.
Министр финансов Скотт Бессент призвал взамен "прекратить убийства" и "остановить войну".
"Сейчас настало время остановить убийства и немедленно объявить прекращение огня", — подчеркнул чиновник.
Он также пояснил, что США вводят санкции из-за "отказа Владимира Путина прекратить войну".
"Учитывая отказ президента Путина прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, которые финансируют военную машину Кремля", — заявил Бессент.
Кроме того, сообщается, что в новые санкционные списки США включен ряд дочерних компаний "Роснефти" и "Лукойла". Туда попали те компании, принадлежащие к указанным гигантам, "на 50% или более, прямо или косвенно".
Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсетях обнародовал перечень дочерних компаний "Роснефти" и "Лукойла", попавших под новые санкции РФ.
Он также процитировал заявление Министерства финансов США относительно призыва РФ немедленно прекратить войну в Украине.
Напомним, вечером 22 октября в США и ЕС объявили о решении относительно новых санкций против Кремля. В ЕС в частности анонсировали 19 пакет санкций.
Также 7 октября Служба внешней разведки Украины рассказала, как санкции Запада бьют по Кремлю.