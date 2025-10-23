США ввели новые санкции против Кремля: под ограничения попали крупнейшие нефтяные компании РФ

Министерство финансов США официально объявило о введении новых санкций против Кремля из-за нежелания РФ завершать войну в Украине. Под значительные ограничения попали две крупнейшие нефтяные компании России.

США приняли решение о наложении санкций против "Лукойла" и "Роснефти" и их дочерних компаний. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов США, обнародованном вечером 22 октября.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США вводит дополнительные санкции из-за отсутствия серьезной преданности России мирному процессу для прекращения войны в Украине", — говорится в новости Минфина.

В то же время в ведомстве отметили, что США будут продолжать выступать за мирное урегулирование войны в Украине.

Министр финансов Скотт Бессент призвал взамен "прекратить убийства" и "остановить войну".

"Сейчас настало время остановить убийства и немедленно объявить прекращение огня", — подчеркнул чиновник.

Он также пояснил, что США вводят санкции из-за "отказа Владимира Путина прекратить войну".

"Учитывая отказ президента Путина прекратить эту бессмысленную войну, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, которые финансируют военную машину Кремля", — заявил Бессент.

Кроме того, сообщается, что в новые санкционные списки США включен ряд дочерних компаний "Роснефти" и "Лукойла". Туда попали те компании, принадлежащие к указанным гигантам, "на 50% или более, прямо или косвенно".

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсетях обнародовал перечень дочерних компаний "Роснефти" и "Лукойла", попавших под новые санкции РФ.

Компании РФ, которые попали под санкции Компании РФ, которые попали под новые санкции США

Он также процитировал заявление Министерства финансов США относительно призыва РФ немедленно прекратить войну в Украине.

Напомним, вечером 22 октября в США и ЕС объявили о решении относительно новых санкций против Кремля. В ЕС в частности анонсировали 19 пакет санкций.

Также 7 октября Служба внешней разведки Украины рассказала, как санкции Запада бьют по Кремлю.