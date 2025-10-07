Санкции Запада бьют по Кремлю: дефицит и рост цен охватывают все отрасли РФ

Санкции западных стран, введенные против России из-за вторжения в Украину, наносят ощутимый удар по различным секторам экономики страны.

Дефицит наблюдается не только в энергетике, а покупательная способность россиян продолжает снижаться. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Даже отрасли, которые ранее считались стабильными, сейчас сталкиваются с проблемами. Например, добыча рыбы, традиционно одна из сильных сторон России, сократилась настолько, что страна вынуждена импортировать морепродукты. Так, поставки рыбы из Турции за последние восемь месяцев выросли в денежном выражении на 10%.

Не легче приходится и сельскому хозяйству. Крупнейший российский производитель сельхозтехники, компания "Ростсельмаш", планирует в 2025 году сократить производство машин на 30%.

Энергетический сектор также сталкивается с дефицитом топлива, что сразу отражается на ценах. В столице вторую неделю подряд растет стоимость моторного топлива: бензин Аи-92 подорожал на 43 копейки и достиг 60,4 рубля за литр, Аи-95 прибавил 39 копеек – до 66,65 рубля, а дизель подорожал на 35 копеек, достигнув 71,8 рубля за литр.

Санкции ударили и по рынку жилья и автомобилестроению. В Москве продажи новостроек за третий квартал 2025 года упали до минимума за последние 12 лет, а в Санкт-Петербурге ввод жилья в эксплуатацию сократился на 17% за девять месяцев. Автозавод "Автотор" в Калининграде был вынужден снизить выпуск автомобилей в три раза из-за падения спроса.

На фоне экономического кризиса крупные российские банки стараются извлечь прибыль, навязывая клиентам страховые продукты по завышенным ценам, которые иногда превышают реальную стоимость в 3–18 раз. Такие программы чаще всего предлагают при оформлении обычных потребительских кредитов.

Ранее Фокус сообщал, со ссылкой на информацию руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, что энергетика России находится на грани краха. Речь шла, в частности, о том, что уже десятки российских регионов столкнулись с ограничениями энергопотребления.

Еще мы писали, что ЕС готовит новые болезненные санкции против России. Причем ограничения могут ударить по одному из важнейших секторов — торговле нефтью.