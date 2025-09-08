Удар по нефти: ЕС готовит новые болезненные санкции против России, — Bloomberg

ЕС рассматривает возможность введения новых санкций против РФ. Речь идет о более чем десятке российских банков и компаний, причем ограничения могут ударить по одному из важнейших секторов — торговле нефтью.

Санкционный удар может касаться платежных и кредитных систем, а также криптовалютных бирж государства-агрессора, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники. Это будет уже 19-й пакет европейских санкций против РФ, и ЕС надеется согласовать некоторые из своих последних мер с Соединенными Штатами.

На этой неделе делегация европейских чиновников посетит Вашингтон, чтобы встретиться для такого обсуждения с американскими коллегами. "Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши партнеры в Европе поступили так же", — заявил ранее министр финансов США Скотт Бессент.

ЕС и США рассчитывают, что новые санкции и вторичные тарифы в конце концов вызовут "российский экономический коллапс", и это заставит Кремль прекратить вооруженную агрессию против Украины.

По информации источников издания, новый пакет предусматривает ужесточение санкций ЕС в отношении российских теневых судов, нефтетрейдеров в третьих странах, а также может ввести запрет на перестрахование танкеров, которые находятся в списках.

Еще ЕС рассматривает возможность усиления санкций против крупных российских нефтяных компаний, отменив действующие исключения, которыми сейчас пользуется, например, "Роснефть". Могут быть введены и запреты на экспорт большего количества товаров и химикатов, используемых военной промышленностью РФ, а также ограничения для иностранных фирм (прежде всего китайских), которые поставляют эти товары.

Напомним, также стало известно, что президент США Дональд Трамп готов перейти ко "второму этапу" санкций против РФ, ведь Россия продолжает войну в Украине и по-прежнему жестоко обстреливает украинские города.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что еще не завершил "ни вторую, ни третью фазу" санкций против России. Он также отвергал замечания относительно того, что США не усиливают давление на РФ.