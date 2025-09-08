Удар по нафті: ЄС готує нові болючі санкції проти Росії, — Bloomberg

ЄС розглядає можливість запровадження нових санкцій проти РФ. Йдеться про понад десяток російських банків та компаній, причому обмеження можуть вдарити по одному з найважливіших секторів – торгівлі нафтою.

Санкційний удар може стосуватися платіжних та кредитних систем, а також криптовалютних бірж держави-агресора, пише Bloomberg з посиланням на власні поінформовані джерела. Це буде вже 19-й пакет європейських санкцій проти РФ, і ЄС сподівається узгодити деякі зі своїх останніх заходів зі Сполученими Штатами.

Цього тижня делегація європейських посадовців відвідає Вашингтон, щоб зустрітися для такого обговорення з американськими колегами. "Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші партнери в Європі вчинили так само", – заявив раніше міністр фінансів США Скотт Бессент.

ЄС та США розраховують, що нові санкції та вторинні тарифи врешті-решт спричинять «російський економічний колапс», і це змусить Кремль припинити збройну агресію проти України.

За інформацією джерел видання, новий пакет передбачає посилення санкцій ЄС щодо російських тіньових суден, нафтотрейдерів у третіх країнах, а також може запровадити заборону на перестрахування танкерів, які перебувають у списках.

Ще ЄС розглядає можливість посилення санкцій проти великих російських нафтових компаній, скасувавши чинні винятки, якими наразі користується, наприклад, "Роснефть". Можуть бути запроваджені й заборони на експорт більшої кількості товарів і хімікатів, що використовуються військовою промисловістю РФ, а також обмеження для іноземних фірм (насамперед китайських), які постачають ці товари.

Нагадаємо, також стало відомо, що президент США Дональд Трамп готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти РФ, адже Росія продовжує війну в Україні і надалі жорстоко обстрілює українські міста.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що ще не завершив "ні другу, ні третю фазу" санкцій проти Росії. Він також відкидав зауваження щодо того, що США не посилюють тиску на РФ.